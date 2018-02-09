«البيان » وجامعة الفلاح تبحثان تعزيز التعاون

زار وفد من جامعة الفلاح بدبي، مقر صحيفة «البيان»، بهدف بحث فرص التعاون ومجالات تدريب طلبة كلية الاتصال الجماهيري، ونقل الخبرات لهم، والاطلاع على الأداء والتطور الإعلامي الحاصل في المؤسسة وسير العمل في أقسامها المختلفة.

وضم الوفد الذي ترأسه الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة، كلاً من الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ بالعربي رئيس الجامعة، ووليد زيدان من المكتب الإعلامي في الجامعة.

وكان في استقبال الوفد منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، وطالب شاهين مدير تحرير الشؤون المحلية.

كوادر وطنية

وأكدت منى بوسمرة على دعم الصحيفة للكوادر الوطنية الشابة في قطاع الإعلام، وتوفير التدريب المناسب لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية، معتبرة أن مشروع تدريب طلبة الإعلام المتميزين خطوة مهمة في دفع عجلة توطين المهنة ورفدها بالكوادر الوطنية القادرة على متابعة مسيرة نشر رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى مختلف شعوب العالم.

وثمنت رئيس التحرير المسؤول حرص القيادة الرشيدة في دولتنا الفتية على دعم الإعلام الوطني ورفع كفاءته ودعم وتطوير القدرات والكفاءات الإعلامية الوطنية بما يعزز مكانته ودوره المحوري في نشر رسالة الدولة إلى مختلف دول العالم.

تثمين

من ناحيته، ثمن الدكتور نور الدين عطاطرة التعاون المثمر والجهود التي تبذلها «البيان» في دعم الطاقات الوطنية الشابة، مؤكداً الحرص على توافق مخرجات التعليم مع مدخلات سوق العمل في الإعلام للمساهمة في توطين هذه المهنة التي تختلف في طبيعة عملها عن مختلف المهن فهي بحاجة إلى تيقظ ومتابعة دائمتين وقدرة خاصة على مواكبة الأحداث وهذا بطبيعة الحال لا يمكن توفيره من خلال التطبيقات والدروس النظرية فقط، بل لا بد من رفده بتدريب ميداني حقيقي.

وفي نهاية الزيارة أهدى الوفد صحيفة «البيان» درعاً تقديرية لدورها في دعم الجامعات إيماناً منها بأهمية قطاع الشباب في عملية التنمية المستدامة.