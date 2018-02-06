عمار النعيمي يشهد حفل تخريج 163 طالباً في جامعة عجمان

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، حفل تخريج الفوج الأول من الدفعة 27 في جامعة عجمان تحت شعار دفعة «عام زايد».

والتي جاءت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وشملت 336 طالبا وطالبة ينتمون إلى 29 جنسية.

ومن مختلف الكليات والتخصصات في درجتي البكالوريوس والماجستير، منهم 163 طالباً تم تخريجهم أمس، وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وعبدالله أمين الشرفا المستشار بديوان الحاكم، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمحلية بالإمارة ، إضافة الى عمداء الكليات بالجامعة.

دعم

وقال الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة، إن الجامعة تجد الدعم اللازم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي رئيس أمناء الجامعة، لرعايته الدائمة للعلم والمعرفة، مؤكدا أن رعاية سموه ودعمه غير المحدود لها ولأبنائه سيظل دافعاً للعلم الذي هو إحدى أهم ركائز التقدم وبناء الأوطان، وأن التعليم هو أهم أعمدة النهضة وبناء الأجيال .

كما ثمن تشريف سمو الشيخ عمار للحفل ومتابعته الدائمة لبرامج وخطط الجامعة المستقبلية ، موصياً الخريجين وهم يقفون على عتبات التخرج وحصاد ثمار أعوام من الجد والاجتهاد بإكمال مسيرة البناء والعطاء والتحلي بروح المسؤولية تجاه دولتهم وحكومتهم الرشيدة التي لم تأل جهدا لإيصالهم إلى ما هم عليه الآن من التفوق والنجاح.