الطاير: إنجاز علياء المنصوري يؤكد إرساء النهضة العلمية

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مكتبه في المقر الرئيسي، علياء المنصوري، الطالبة البالغة من العمر 15 عاماً، والفائزة بجائزة مسابقة «الجينات في الفضاء»، التي نظمت ضمن فعاليات مؤتمر الفضاء العالمي، الذي استضافته أبوظبي في فبراير من عام 2017، وذلك عن بحثها الذي يسهم في حماية رواد الفضاء من آثار تغير البروتينات على الخلايا البشرية.

وحضر اللقاء، المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع الابتكار والمستقبل، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

ورحب سعيد محمد الطاير بالمنصوري، وأعرب عن فخره واعتزازه بالإنجاز، الذي حققته على الرغم من صغر سنها، وهو ما يؤكد للعالم نجاح دولة الإمارات في إرساء دعائم النهضة العلمية والحضارية وتشجيع الأجيال القادمة على التميز في مجالات العلوم والفضاء والتكنولوجيا في فترة قياسية. وتطرق للفعاليات والمبادرات، التي تزمع هيئة كهرباء ومياه دبي تنظيمها بالتعاون علياء المنصوري.