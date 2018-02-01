«التربية» تبرم 3 اتفاقيات عالمية لتعزيز مهارات الموظفين والطلبة

أبرمت وزارة التربية والتعليم على هامش المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا التعليم BETT الذي عقد مؤخراً في لندن، 3 اتفاقيات عالمية عبارة عن مذكرات تفاهم استراتيجية مع أكثر المؤسسات خبرة والمعترف بها دولياً باعتبارها جهات مانحة للاعتمادات والمؤهلات والعضويات المهنية في مجال البيئة والصحة والسلامة المهنية؛ وهي مجلس السلامة البريطاني، والمعهد البريطاني للصحة البيئية، ومجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية.

وتسهم المذكرات في تحقيق التميز في التعليم والتدريب وبناء القدرات الوطنية والتطوير المهني للموظفين والطلبة في قطاع التعليم في الدولة، فضلاً عن دعم نجاح تطبيق الإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2016 للالتزام به تحقيقاً للتوافق معه من قبل المؤسسات التعليمية في الدولة.

وقع الاتفاقيات عن وزارة التربية والتعليم، المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، بحضور حمدان الساعدي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، وخالد الملا مدير إدارة الرقابة التعليمية في مؤسسات التعليم العام.