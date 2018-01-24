جلسة تعريفية بمنهج التربية الأخلاقية للصفوف من 10 إلى 12

انطلقت مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي المرحلة التجريبية لتطبيق منهج التربية الأخلاقية للصفوف من العاشر حتى الثاني عشر في 22 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم المناهج والمقررات الدراسية في العملية التعليمية بمادة «التربية الأخلاقية».

ورش عمل

وبالتزامن مع إطلاق مادة التربية الأخلاقية للصفوف من 10 إلى 12 نظم مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي - بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ونخبة من مديري المدارس والقيادات المدرسية - جلسة تعريفية لمناقشة إطلاق البرنامج التجريبي لمنهج التربية الأخلاقية للصفوف من 10 إلى 12 الذي سيدرج في المناهج والمقررات الدراسية في مدارس الدولة كافة.

وتخللت الجلسة التعريفية عدداً من ورش العمل والعروض التقديمية التفاعلية بهدف التعريف بمنهاج التربية الأخلاقية للصفوف من 10 إلى 12 وتم استعراض أبرز النتائج وأفضل الممارسات في تدريس المادة من الصفوف الأول إلى التاسع من واقع التجربة المحلية إلى جانب أهم التحديات في تدريس المادة والحلول الممكنة للتغلب عليها.. كما استعرضت الجلسة أهم محاور وركائز منهاج التربية الأخلاقية وعملية التخطيط والتدريس للمادة للصفوف من 10 إلى 12.

قيم إنسانية

ويهدف منهج التربية الأخلاقية للصفوف العليا إلى ترسيخ القيم الإنسانية لدى الناشئة والأجيال المقبلة من خلال مجموعة من الموارد التعليمية والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنشئة أجيال المستقبل على مبدأ الحوار وتقبل رأي الآخر بهدف تنمية مهاراتهم الشخصية وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تجعلهم أكثر استعداداً للمستقبل والمواطنة الصالحة.

كما يراعي المنهج تنمية المواهب في مختلف الجوانب بما فيها الفنون والآداب والأعمال الفنية والتراث الشعبي وغيرها لتمكين الناشئة والأجيال المقبلة من تقدير التراث المحلي لدولة الإمارات والاعتزاز به والانفتاح على الثقافات الأخرى في أنحاء العالم.

ركائز

ويأتي المنهج من الصفوف 10 إلى 12 امتداداً للركائز الأربع الأساسية لمادة التربية الأخلاقية وهي الشخصية والأخلاق والفرد والمجتمع والتربية المدنية والتربية الثقافية ويضم موضوعات مثل «الأخلاق والاقتصاد العالمي» و«التأمل والتحول الفكري» و«الثقافة العالمية» و«كيف تكون مواطناً فعالاً» و«الإدارة المالية في الواقع».. وأخيراً يتوج الطلبة تعلمهم لمادة التربية الأخلاقية في الصف 12 بمشروع حول الأخلاق في الممارسة العملية.