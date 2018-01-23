40 طالباً يتعلمون «الروبوتيكس» في فعالية «مهندس المستقبل»

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح فعاليات الدورة الرابعة من «مهندس المستقبل» التي نظمتها بالتعاون مع مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي.

وشارك فيها 40 طالباً وطالبة أمضوا أكثر من 80 ساعة تدريبية تعلموا خلالها أساسيات الروبوتيكس (التحكم الآلي)، وتطوير التطبيقات الذكيّة، إضافة إلى برامج متخصصة لتعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتنمية البحث العلمي، فضلاً عن أنشطة يومية ومسابقات ترفيهية منوعة. وبلغت نسبة سعادة المشاركين عن المخيم الشتوي 99.86%.

وخلال حفل التخرج، عرض «مهندسو المستقبل» تصاميمهم المبتكرة من «الروبوتات» والتطبيقات التي نجحوا في تحميلها على متجر «غوغل بلاي». وتم تكريم الطلبة المبدعين من أصحاب الأعمال المتميزة وتقديم شهادات تقديرية للمشاركين.

بيئة محفزة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بتوفير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار وإلهام الأجيال الجديدة لرفع سقف طموحاتها.

وتوسيع آفاقها المعرفية، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الفعاليات والمبادرات الموجهة للأجيال الجديدة لتحفيز فضولهم العلمي وتشجيعهم على دراسة العلوم والتكنولوجيا. وقد حقق المخيم الشتوي لفعالية»مهندس المستقبل«في دورتها الرابعة أهدافه في إكساب الطلبة المهارات الهندسية والفنية بأسلوب مشوق ضمن مفهوم التعلم بالترفيه».

وأشاد الطاير بجهود مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي في المخيم الشتوي، مؤكداً على تطابق أهداف هيئة كهرباء ومياه دبي مع أهداف المركز في ترسيخ بيئة معرفية تسهم في تنشئة جيل مسلح بالعلم والمعرفة لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» التي ترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل وتجهيز دولة الإمارات للأجيال القادمة.

استثمار حقيقي

من جهته، تقدم مطر بن لاحج المدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، بالشكر إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، معتبراً أن البناء في الأجيال الصاعدة هو الاستثمار الحقيقي الذي نخدم فيه مجتمعاتنا.

وقال: «منذ انطلاقته، ينتهج مركز الجليلة لثقافة الطفل مبدأ غرس الفكر الإبداعي والتحفيز على الابتكار لذا جاءت فكرة»مهندس المستقبل«التي تنظمها الهيئة لتصب في ذات توجهاتنا ونلتقي على أهداف موحدة آملين أن تكون نتائجها في صالح أبنائنا والوطن عموماً».

وهنأ بن لاحج «مهندسو المستقبل».

وأضاف: «التعاون الذي يجمع المركز مع هيئة كهرباء ومياه دبي مبني على أسس هادفة تخدم الأطفال، الشريحة التي نرى فيها مستقبلنا وطاقة مجتمعاتنا الإبداعية، حيث إننا نعمل على تهيئة الجيل الناشئ لعصر يسابق ذاته».

جهود

أثنى أولياء أمور الطلبة المشاركون على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تنظيم فعالية «مهندس المستقبل»، مؤكدين على أهمية مثل هذه الفعاليات في تحفيز الطلبة على دراسة العلوم والتقنيات الحديثة.