دعوة لمشاركة أولياء الأمور أبناءهم في الأنشطة

أكدت نورة سيف مديرة مدرسة أم سقيم النموذجية، أهمية تعاون أولياء الأمور في كافة الأنشطة اللاصفية إلى جانب أبنائهم، ما ينعكس بالإيجاب على رفع تحصيلهم الدراسي.

وقالت سيف إن إدارة مدرسة أم سقيم النموذجية تعمل دائماً على تعزيز الأنشطة اللاصفية سواء الإلكترونيــــة أو الابتكارية أو العلمية أو الفنيـــة أو الإعلاميـة أو الرياضية، من خلال تفعيلها وحث جميع الطالبات على المشاركة في مثل هذه الأنشطة، حيث تقف على توجهات الطالبات وإدراجهن فيها حسب توجهاتهن، وتبدي دائماً إدارة المدرسة تشجعها للطالبات للانخراط في مثل هذه الأنشطة التي من شأنها أن تزيد من حماسهن، وخاصة لكسر الملل الذي ينتاب الطالبات في بعض الأحيان.