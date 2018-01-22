قالت الخبيرة التربوية، محاسن يوسف، إن هناك مدارس مفعلة لتلك الأنشطة، وأخرى تحتاج إلى وقفة لتفعيلها، لافتة إلى أن هناك مناهج دراسية تحث على تنفيذ أنشطة، سواء صفية أو لا صفية، وأخرى تركز بشكل كبير على المواد الدراسية الجامدة، منوهة بأن المؤسسات التعليمية، لا بد أن تعمل بجهد على تزويد الطلبة بأحدث مستويات التعليم والتجارب عالية الجودة، وعلى توفير فرص تضمن توسيع رؤاهم وتعزيز تطلعاتهم ومستوى إدراكهم، وذلك من خلال باقة من الأنشطة الإبداعية، والمصممة بالشراكة مع نخبة من المؤسسات الرائدة.

وأكدت على أهمية أن تكون تلك الأنشطة بعيدة عن المجال الإلكتروني، الذي يمكن أن يدخل الطلبة في الأمراض النفسية، التي تصيبهم بالعزلة والابتعاد عن المجتمع، محذرة من انسياق الأبناء وراء التكنولوجيا، تاركين الأعمال اليدوية والأنشطة الرياضية في معزل عن أنشطتهم اللا صفية، التي تشكل عنصر تحفيز لدى الطلاب.