«المعرفة» تنفذ عمليات الرقابة على 103مدارس

أنجزت فرق الرقابة المدرسية التابعة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تنفيذ عمليات الرقابة في دورتها العاشرة على التوالي في 103 مدارس من إجمالي 168 مدرسة خاصة من المقرر تنفيذ الرقابة المدرسية عليها العام الدراسي الجاري، فيما تنتهي أعمال الدورة العاشرة من الرقابة المدرسية خلال أبريل المقبل.

واستأنف جهاز الرقابة المدرسية في دبي أعمال الرقابة منذ الْيَوْمَ الأول للدوام المدرسي للفصل الدراسي الثاني و يسعى الجهاز إلى توفير معلوماتٍ شاملة حول معايير التعليم في دبي، من شأنها المساعدة في دعم التخطيط لعملية التطوير على مستوى المدارس ووضع السياسات التعليمية المناسبة. ويتم تحقيق ذلك من خلال عدد من الطرق، تشمل عمليات الرقابة المدرسية التي تجري سنوياً، والاجتماعات مع أولياء الأمور والمجموعات الحوارية، علاوةً على الاستبيانات التي تستهدف المعلمين وأولياء الأمور والطلبة.

ويوفر جهاز الرقابة رؤية شاملة لمعايير التعليم وجودة الخدمات التعليمية المقدمة في إمارة دبي ما يعد أمراً في غاية الأهمية لأية جهة ترغب في إحداث تطوير لافت في الميدان التربوي، ويقدم خدمات رقابية توفر تقييماً شاملاً وموثوقاً للمعايير التعليمية وأداء كل مدرسة من المدارس الخاصة بدبي. وقد تم تطوير المعايير التعليمية وتجري مراجعتها بانتظام، بالتعاون مع تربويين يعملون في الميدان، ويمثلون الطيف الواسع للمناهج التعليمية الموجودة في دبي.

ومن خلال عمليات الرقابة المدرسية ومشاركة المدارس في التقييمات الدولية، يسعى جهاز الرقابة المدرسية إلى تزويد هيئة المعرفة وحكومة دبي والعديد من الأطراف المعنية، بدراسةٍ مفصّلة ودقيقة حول جودة التعليم المدرسي في دبي، مقارنةً بأداء الدول الرائدة في التعليم على الصعيد العالمي.

8 مؤشرات

وسـتواصل فرق الرقابة المدرسـية إجراء عمليات رقابة تتحلى بأعلى مسـتويات الدقة والموضوعية والحيـاد بالاعتمـاد علـى إطـار معاييـر الرقابـة والتقييـم المدرسـي وستشـهد الـدورة القادمـة مـن الرقابـة المدرسـية أيضـاً التركيـز علـى ثمانيـة جوانـب رئيسـية، هـي:مؤشر إنجاز أهداف الأجندة الوطنية والتوقعات المنتظرة من المدارس الخاصة والخدمات والأنشطة التعليمية للطلبة الإماراتيين وإنجازاتهم، الخدمات والأنشطة التعليمية لمادة التربية الأخلاقية وعمليات التخطيط والتدريس والتقييم والتعلم ومادة الدراسات الاجتماعية والخدمات والأنشطة التعليمية الموجهة للطلبة أصحاب الهمم وإنجازاتهم وتطوير مهارات ابتكار المناهج التعليمية وتطوير مهارات القراءة.