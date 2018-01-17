«دوام مرن» في مدارس أبوظبي يتيح التأخير 3 ساعات

طبقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، نظام «الدوام المرن» على جميع الموظفين والمدارس، في أوقات الضباب والأحوال الجوية الصعبة.

وأوضحت الدائرة أنه تم إقرار «الدوام المرن» بشكل خاص لمثل هذه الأجواء حيث تشكل سلامة وأمن الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، وموظفي الدائرة كافة، أولوية قصوى لذلك تم الإقرار بأنه في حالات الضباب والأحوال الجوية الصعبة يستطيع الموظف التأخير عن الدوام لمدة 3 ساعات تحتسب من بدء الدوام الرسمي في الساعة 7:30 وحتى الساعة 10:30 صباحاً، وفقاً لتقدير المدير المباشر والتفهم والتنسيق من قبل الطرفين.

دليل إرشادي

وأكدت الدائرة أن هناك إجراءات متبعة وتم إنشاء دليل إرشادي خاص بها من قبل دائرة النقل بصفتها الجهة المشرعة للأمور المتعلقة بالنقل المدرسي، حيث ينص إطار العمل الإداري للنقل المدرسي في حال الظروف الجوية الصعبة، والتي تشمل الضباب والعواصف الرملية، والرياح، والأمطار، والفيضانات، على اختصاص دائرة التعليم والمعرفة بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الجوية للتأكد من حالة الجو الصعبة والتعميم على جميع المدارس،.

وإعطاء تصريح تعطيل المدارس «على مستوى الإمارة» ضمن فترة الحالة الجوية الصعبة، وتعطيل المدارس التي تقع ضمن منطقة الطقس السيئ وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة، بالإضافة إلى التنسيق بحالات التأخير والارتباك التي قد تحدث للمدارس بسبب الحالات الجوية الصعبة، ومراقبة ورصد عملية الامتثال لإطار العمل لجميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.

وأضافت إن المدارس تختص بتحديد شخص معين مسؤول عن التواصل والتنسيق مع المعنيين في حالات سوء الأحوال الجوية، والامتثال لتعليمات دائرة التعليم والمعرفة في حال قرار تعطيل الدوام، والتنسيق مع الدائرة وجميع مشغلي حافلات النقل في حالات تعطيل الدوام، بالإضافة إلى إمكانية تأخير الدوام في حالات الطقس الصعبة بالتنسيق مع مشغلي الحافلات.

توعية

تطلق دائرة التعليم والمعرفة بشكل دوري دورات تدريبية وتوعوية في المدارس بشأن التعامل في حالات اضطرابات الطقس، بالإضافة إلى إصدار دليل إرشادي يتضمن جميع الإرشادات ومتطلبات الأمن والسلامة.