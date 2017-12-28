جامعة الشارقة تواكب متطلبات سوق العمل بـ 120 برنامجاً دراسياً

قال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، إن عدد البرامج المقدمة في الجامعة بلغ 120 برنامجاً، وبذلك تكون الجامعة هي أكبر جامعة في الدولة تطرح هذا العدد من البرامج، موضحاً أن هذه البرامج لا تُطرح إلا بعد الاعتماد الأكاديمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إجراء دراسة شاملة لسوق العمل في الإمارات والوطن العربي.

لافتاً إلى أن عدد طلبتها أصبح 15 ألف طالب وطالبة، وتمتلك العديد من المراكز البحثية التي تعمل بالتعاون مع جامعات ومعاهد عالميه، منها ثلاثة معاهد يرتبط بها نحو 24 مركزاً بحثياً للتميز، وأكثر من 40 مجموعة بحثية من مختلف تخصصات الجامعة يجرون البحوث العلمية مع طلبة الدراسات العليا.

وأفاد بأن عدد طلبة الدراسات العليا في الجامعة بلغ 2500 طالب وطالبة ماجستير، وعدد البرامج العليا المطروحة 28 برنامجاً، مقسمة إلى 19 برنامج ماجستير و9 دكتوراه، ومنها برنامج دكتوراه جديد تمت إضافته في هذا الفصل الدراسي، يختص في اللغة العربية وآدابها.

وذلك بعد أن حصل على الاعتماد الأكاديمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى وجود برامج أخرى في طريقها للحصول على الاعتماد الأكاديمي، ليصبح عدد الدراسات العليا في 1 سبتمبر 2018، 37 برنامجاً: 12 دكتوراه و25 ماجستير.

وقال مدير جامعة الشارقة إن الجامعة حصلت على الاعتماد الأكاديمي العالمي في خمسة برامج لكلية الاتصال، و8 برامج لإدارة الأعمال، و5 برامج للعلوم، و8 برامج للهندسة، بإجمالي 26 برنامجاً معتمداً عالمياً، ولدينا برامج أخرى في الطريق، وإن هناك 3 برامج يحصل الطالب فيها على شهادات مشتركة، وهي برامج الماجستير والدكتوراه في الطب، جميعها مع جامعة «لوبيك» الألمانية والإدارة الهندسية.

وذكر أن حفل التخريج المقبل سيشهد تخريج طالبين في الهندسة الإدارية، وسيحصل الطالبان على شهادة من جامعة الشارقة وإحدى الجامعات الكندية، ولفت إلى أن لديهم شهادة برنامج الماجستير في القيادة الأكاديمية في الطب، من كلية الجراحة البريطانية، وهي قائمة من السابق وتخرج عدداً من الطلاب.

وتحدّث عن عدد المنح الدراسية التي شملت مئات المواطنين والمقيمين لمختلف التخصصات والدرجات العلمية التي تطرحها جامعة الشارقة، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، لفصل الخريف من العام الأكاديمي 2017-2018.

حيث بلغت 1353 منحة منها 35 لدرجة الدكتوراه، و141 لدرجة الماجستير، و209 لدرجة الدبلوم، و968 لدرجة البكالريوس، وبلغ مجموع المنح الدراسية العامة التي اعتمدها سموه لعام 2018، 4118 منحة دراسية.