«مواصلات الإمارات» تنقل 550 طالباً من أصحاب الهمم خلال 2017

وفرت مواصلات الإمارات خلال العام الحالي 40 حافلة مزودة بالمعدات المناسبة، ونقلت عبرها 550 طالباً من أصحاب الهمم لمراكز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم الخمسة التابعة لوزارة تنمية المجتمع؛ ضمن مبادرة «أصل بأمان»، خلال العام الجاري 2017.

وقال عبد الغفار محمد يوسف مدير مركز المواصلات الحكومية بمواصلات الإمارات لـ«البيان»: إن المؤسسة تركز جهودها على توفير أقصى درجات الاهتمام والرعاية للطلبة خلال تقديم خدمات النقل.

وذلك على اختلاف فئاتهم واحتياجاتهم، الأمر الذي تمت ترجمته عبر إطلاق مبادرة «أصل بأمان»، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع أواخر عام 2013، إذ تؤمن المؤسسة بأهمية توفير سبل الدمج الإيجابي لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وتمكين أفرادها من الحصول على فرص متساوية مع غيرهم من أفراد المجتمع لا سيما في خدمات النقل والتعليم، ومنحهم القدرة على المشاركة بدور حيوي كونهم أفراداً قادرين على المشاركة والإنتاج.

وأشار يوسف إلى أن 550 من أصحاب الهمم استفادوا من مبادرة «أصل بأمان» خلال عام 2017، من خلال نقلهم عبر 40 حافلة مصممة لتلبي احتياجاتهم، موضحاً أن المؤسسة حرصت أثناء تقديم خدماتها على توفير كل المتطلبات الكفيلة بضمان أقصى درجات الراحة والأمان لهم.

حيث يتم تزويد الحافلات المخصصة لنقل هذه الفئة بمصاعد ديناميكية وأذرع جانبية مساعدة للصعود والنزول من الحافلة، ومكتبة متنوعة تتضمن الكتب التعليمية والألعاب والقصص التربوية، إضافة إلى شاشات لعرض البرامج المسلية والتعليمية والتثقيفية والتوعوية، علاوة على نظام ذكي للتتبع وكاميرات داخلية للمراقبة، تتيح لأولياء الأمور فرصة الاطمئنان على أبنائهم خلال الرحلة من وإلى مركز الرعاية، وتجهيزات أخرى خاصة بعناصر الأمان والسلامة أثناء النقل.

وفي إطار تحقيق الأهداف الرامية إلى توفير كل متطلبات ومعايير السلامة التي تكفل سلامة وراحة الطلبة من أصحاب الهمم، تبنّت المؤسسة أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التعامل مع هذه الفئة، حيث عمدت إلى تدريب السائقين والمشرفات بمهارات التعامل مع الطلبة من أصحاب الهمم، من خلال الدورات التدريبية المستمرة، التي ينظمها مركز مواصلات الإمارات للتدريب.