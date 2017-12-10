«التربية» تطبق الامتحانات الإلكترونية على 10 آلاف طالب

طبقت وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونياً على الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، إذ شمل 10 آلاف طالب في 188 مدرسة بدبي والمناطق الشمالية، حسب جاهزية كل مدرسة لإجراء هذه الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن امتحان كل مادة من المواد السبع ينقسم إلى ورقي (السؤال المقالي)، وإلكتروني (سؤال الاختيار من متعدد) والذي يتم تقييمه إلكترونياً، ومن المتوقع تطبيق الاختبار الإلكتروني على الورقة الامتحانية كاملة مستقبلاً.

وأفادت مدير إدارة التقييم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم عائشة غانم المري، بأن نظام الامتحانات الإلكترونية طرحته الوزارة كمرحلة تجريبية منذ العام الماضي للانتقال فيما بعد إلى الاختبارات الإلكترونية، ويشمل مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، مؤكدةً أنه نتائج هذا النظام جيدة، إذ ينجز عملية التقييم بسرعة ودقة كبيرتين، كما تم تدريب المعلمين على تقييم الامتحانات إلكترونياً، ولكن تعميم هذا النظام يرتكز على جاهزية المدارس بالمختبرات أو بأجهزة إلكترونية، ومنها «التابلت».

وذكرت أن أهداف الاختبارات الإلكترونية تركز على رفع كفاءة عملية التصحيح والرصد لدرجات الطالب، ورفع كفاءة عملية قياس تحقق النواتج التعليمية لدى الطلبة، ورفع مستوى تكامل المنهج المقرر وعملية التقييم، ورفع كفاءة التقارير على مستوى المدرسة والقطاع والوزارة، وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية ومواكبة التطور التكنولوجي، وتشمل إجراءات الاختبارات الإكترونية التأكد من التحميل التلقائي للاختبار على خادم المدرسة، وطباعة التذاكر الإلكترونية للطلبة المستهدفين قبل الاختبار بيوم على الأقل.