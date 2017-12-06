محمد بن راشد للعلماء: بكم ومعكم طموحاتنا تلامس السماء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي العلم والعلماء أهمية ضمن أهدافها الاستراتيجية، لما لهم من دور بارز ورئيسي في دعم توجهات الدولة وتقديم المشورة العلمية والتخصصية في مشاريعها باعتبارهم ثروة وطنية تراهن عليهم في مسايرة ركب العالم المتطور.

وبعد حضوره الاجتماع السنوي الأول لمجمع محمد بن راشد للعلماء، والذي عُقد في دبي أمس دون سموه عبر تويتر مخاطباً العلماء: «بكم ومعكم طموحاتنا عالية، وخططنا نحو المستقبل عظيمة، وأحلامنا تلامس السماء».

وكرّم سموه الفائزين بميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، وهي أرفع ميدالية وطنية تكرم أهل العلم من أصحاب الإنجازات والإسهامات في مختلف المجالات.

وقال: «ميدالية التميز العلمي تكريم للعلم والعلماء، فهُم الداعم الرئيسي للحكومة نحو تحقيق أهدافها وريادتها عالمياً».