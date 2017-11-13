120 ألف طالب يستخدمون تطبيق تعليمي ذكي من منازلهم

أفاد باي جو رافيندران الرئيس التنفيذي في شركة "باي جوس" للحلول التعليمية المتخصصة في الابتكار، بأن 120 ألف طالب و طالبة يدرسون في مدارس حكومية و خاصة من داخل الدولة يستخدمون تطبيق تعليمي ذكي يعد من اشهر التطبيقات التعليمية في العالم و الذي من شأنه ان يحدث ثورة في تجارب التعليم الشخصية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية و تحديدا من الصف الرباع حتى الحادي عشر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الشركة أمس للإعلان عن عدد مستخدميه في الدولة بفندق تاج بدبي، وأوضح أن 300 الف طالب من دول مجلس التعاون الخليجي، قاموا بتنزيل التطبيق منهم 40% من دولة الامارات، حيث يوفر التطبيق بيانات ضخمة تعزز مستوى قدرات ومهارات الطلبة، لذلك تعتزم الشركة على تعريب التطبيق ليصل الي اكبر شريحة داخل المجتمع الاماراتي.

وقال " بأن التعلم الذاتي يعد اسرع أنواع التعليم وخاصة ان جميع الطلبة يميلون لاستخدام الهواتف الذكية وهذا يمكنهم من خوض تجربة تعليم أكثر جاذبيه بالنسبة لهم، مفيدا بأن شركتهم أرست معايير جديدة في الطريقة التي يتعلم بها الطلاب و تم توفير الدروس التعليمية على التطبيق بناء على نمط تعلم الطالب و متطلباته الاكاديمية، حيث ابتكر الفريق رسما بيانيا معرفيا مع أكثر من 50 الف مفهوم عبر مختلف الموضوعات و المراحل التعليمية و الفصول الدراسية و تم دمج التقييمات مع مقاطع فيديو لدعم عمليات اكتساب المعرفة، وفي حال واجه الطالب صعوبة في التقييم فإن كل جواب خاطئ يشير الي فجوة تعليمية محددة، ليتم بعدها مقاطع فيديو و أنشطة تعليمية علاجية ليقوم الطالب بمراجعتها، وهذا لتشجيع الطلبة على التعلم وفق اسلوبهم الخاص، و يجمع التطبيق بين التكنولوجيا و المحتوى و التصميم المميز لتحفيز الطلاب و ارشادهم الي طرق التعلم الأكثر ملائمة لهم"