تتويج 4 بلقب المبرمج المواطن في جامعة حمدان بن محمد الذكية

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم فعاليات تكريم المبرمج المواطن في جامعة حمدان بن محمد الذكية بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم و معالي حميد القطامي رئيس مجلس هيئة الصحة بدبي و معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعيد الطاير رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم دولية وفق معايير اشتملت على القدرة على ربط مشاريع البرمجة الإبداعية بالتوجهات والمبادرات الوطنية لدولة الإمارات، وبالأخص فيما يتعلق بتطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

وشهد الحفل الختامي تتويج 4 متميزين بلقب "المبرمج المواطن المبتكر" بعد حصولهم على الجائزة الذهبية ضمن 4 فئات؛ وهي "فئة تصميم الألعاب الإلكترونية من العمر 7 – 10" و "فئة تصميم الألعاب الإلكترونية من العمر 11 – 15" و "فئة تصميم التطبيقات الإلكترونية من العمر 7 – 10" و "فئة تصميم التطبيقات الإلكترونية من العمر 11 – 15".

كما تم اختيار الفائزين عقب منافسة قوية بين 12 متنافساً في المرحلة النهائية من "مسابقة هاكاثون"، التي أثبتت بأنها انطلاقة قوية لدخول الموهوبين في سباق المنافسة العالمية في مجال البرمجة.