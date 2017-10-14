سعود بن صقر: قيادتنا تبني الإنسان المتسلّح بالعلم

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات وصلت لمكانة مرموقة، وفق أعلى المعايير الدولية، وهي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة التي تسعى دائماً إلى بناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة.

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أول من أمس حفل تخريج الدفعة السادسة من طلبة الجامعة الأميركية في رأس الخيمة وعددهم 141 خريجاً وخريجة من حملة درجة الماجستير والبكالوريوس، وذلك على خشبة مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

حضر الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة واللواء متقاعد الشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي ومحمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا إضافة إلى عدد من المسؤولين ومديري الدوائر المحلية في رأس الخيمة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

تنمية

وأشار سموه إلى أن الجامعة الأميركية في رأس الخيمة حققت الكثير من الأهداف لدعم التنمية الشاملة وتوفير متطلبات سوق العمل في الإمارة من خلال تخصصات تطرحها الجامعة، وثمن سموه جهود الهيئة التدريسية والإدارية للجامعة التي عملت بإخلاص للوصول بالجامعة للمكانة المرموقة وما حققته من إنجازات ومكانة علمية وأكاديمية.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الخريجين على جهودهم لطلب العلم والتي تكللت بالنجاح والتفوق، مؤكداً سموه أن يوم التخريج يعتبر خطوة أولى للخريجين في مسيرتهم المهنية لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في الحياة.

من جانبه أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بدعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي المتواصل للجامعة الأميركية في رأس الخيمة واهتمامه الكبير بتطورها وتقدمها ولطالما كان دعمه ورعايته من العوامل الرئيسية في منح جميع المنتسبين لهذه الجامعة من طلاب ومدرسين وموظفين ومديرين حافزاً قوياً لتحقيق التميز والجودة في التعليم الذي تقدمه الجامعة ومسعاها لدعم طلابها في تحقيق النجاح على أعلى المستويات.

وأضاف معاليه «إننا محظوظون جداً كوننا نعيش في دولة لطالما ركزت على اعتبار التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية أساساً لتطورها وازدهارها المستدام، وأتاحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للإمارات بتبوؤ الدولة الموقع الريادي العالمي في تطوير اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة».

من جهة أخرى، حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أمس حفل الزفاف الذي أقامه رجل الأعمال أحمد عيسى أحمد النعيم بمناسبة زفاف نجله محمد أحمد النعيم إلى كريمة علي سعيد بن ثاني الفلاسي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة.. الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد والشخصيات وجموع من المدعوين.