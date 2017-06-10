التربية تعلن فتح باب التظلمات على النتائج أمام جميع طلبة الثاني عشر

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، علماء وأئمة وخطباء الإسلام إلى التأكيد في كل المناسبات والمجالس التي يحضرونها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي على عدالة الإسلام وشفافيته وتسامحه لأنه دين للإنسانية جمعاء بمبادئه وتعاليمه وأحكامه.