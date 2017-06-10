التربية تعلن فتح باب التظلمات على النتائج أمام جميع طلبة الثاني عشر

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات (في المدارس فقط) على النتائج أمام جميع طلبة الثاني عشر بدءا من يوم غد اﻷحد ولغاية الخميس.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات (في المدارس فقط) على النتائج أمام جميع طلبة الثاني عشر بدءا من يوم غد اﻷحد ولغاية الخميس.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات (في المدارس فقط) على النتائج أمام جميع طلبة الثاني عشر بدءا من يوم غد اﻷحد ولغاية الخميس.
لقي إماراتي الجنسية يبلغ من العمر " 19 عاماً " مصرعه متأثراً بجروحه البليغة بعد تعرضه لحادث تصادم بين عدة مركبات على شارع الإمارات الدقداقة وأصيب خمس أشخاص نتيجة الحادث حسب ما أوضحه العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
اعتمد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، استراتيجية الهيئة للتنقل ذاتي القيادة، التي تنسجم مع استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
خصصت وزارة التربية والتعليم 14 خطا ساخنا للرد علي استفسارات الطلبة الذين يواجهون معوقات في معرفه نتائجهم، حرصا منها علي مساعده الطلبه في معرفه نتائجهم و خاصه ان موقع الوزاره شهد ضغط كبير ليله امس.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، حكومة دبي بصرف راتب شهر يونيو يوم / 15 / من الشهر " قبل حلول عيد الفطر السعيد ".
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المتفوقات الثلاث في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 - 2017 على مستوى الدولة.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن أبناء الإمارات المتسلحين بالعلم والقيم الأصيلة هم الأمل هم الرهان والاستثمار الحقيقي هم جيل المهمة الذي يعتز بهويته..
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، علماء وأئمة وخطباء الإسلام إلى التأكيد في كل المناسبات والمجالس التي يحضرونها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي على عدالة الإسلام وشفافيته وتسامحه لأنه دين للإنسانية جمعاء بمبادئه وتعاليمه وأحكامه.
واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تلقي التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية.
حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة مساء أمس حفل افتتاح معرض اكسبو أستانا الدولي الذي يقام تحت عنوان «طاقة المستقبل»،
جسد برنامج «عاون» الذي أطلقته مؤسسة الجليلة، نافذة خير ومساعدة للعديد من الحالات المرضية التي تحتاج دعماً ورعاية صحية، خاصة أن المسؤولين عنه يستجيبون بشكل سريع ويتواصلون مع أصحاب الحالات للبدء بتقديم الدعم اللازم لهم.
بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنفيذ تجربة استخدام الأصباغ الملوّنة «اللون الأحمر» في الشوارع التي تخضع لتغيير حدِّ السرعة المقررة، ومنها على سبيل التجربة شارع عود ميثاء (قرب تقاطع بوكدرة) على امتداد شارع دبي - العين،