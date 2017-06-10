التربية تعلن فتح باب التظلمات على النتائج أمام جميع طلبة الثاني عشر

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات (في المدارس فقط) على النتائج أمام جميع طلبة الثاني عشر بدءا من يوم غد اﻷحد ولغاية الخميس.

 

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