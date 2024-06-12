مقتل نائب رئيس ملاوي و9 آخرين في تحطم طائرة

المصدر: ليلونجوي- وكالات

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أعلن رئيس ملاوي لازاروس تشاكويرا، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما و9 آخرين والتي اختفت الاثنين. وقال الرئيس في خطاب للأمة إن «فرق البحث والإنقاذ عثرت على الطائرة... مدمرة بالكامل ولم يُعثر على أحياء إذ قُتل جميع الركاب في الارتطام».

وأظهرت صور أرسلها عنصر في فريق الإنقاذ العسكري لوكالة «فرانس برس» عناصر من الجيش واقفين على منحدر يعلوه الضباب قرب حطام يحمل رقم تسجيل تابع للجيش الملاوي.

واختفت الطائرة العسكرية التي تقل تشيليما (51 عاماً) و9 آخرين الاثنين، بعد أن فشلت في الهبوط في مدينة مزوزو الشمالية بسبب ضعف الرؤية وطُلب منها العودة إلى العاصمة ليلونغوي.

وقامت الفرق بتمشيط غابة يغطيها الضباب جنوب مزوزو أمس، بعد تحديد السلطات آخر برج اتصلت به الطائرة قبل اختفائها. أقلعت الطائرة بعيد التاسعة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (07.00 ت غ) من ليلونغوي لتقل المجموعة إلى مزوزو على بعد 370 كلم لحضور جنازة وزير سابق. ومن بين ركابها السيدة الأولى السابقة في ملاوي شانيل دزيمبيري.

وقال الرئيس شاكويرا إنه استخدم الطائرة سابقاً في رحلات مماثلة. وأكد أن الطاقم قام بتشغيلها قبل ساعات على الحادثة. انتُخب تشيليما للمرة الأولى نائباً للرئيس في 2014. وكان يحظى بشعبية خصوصاً بين فئة الشباب.

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