ماكرون يتعهد عدم إدخال الإصلاح الانتخابي حيز التنفيذ في كاليدونيا الجديدة

المصدر: أ ف ب

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تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عدم إدخال إصلاح انتخابي أثار أعمال شغب عنيفة في كاليدونيا الجديدة حيز التنفيذ ودعا إلى إجراء تصويت في الأرخبيل الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ إذا تم التوصل لاتفاق سياسي بشأن الوضع المؤسسي فيه.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في نهاية زيارة سريعة إلى كاليدونيا الجديدة "بعد الاستماع إلى الجميع (...) تعهدت عدم إدخال الإصلاح حيز التنفيذ اليوم (...) وأن نمنح أنفسنا بضعة أسابيع للسماح بالتهدئة واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل".

ووعد ماكرون بتقديم تحديث للوضع "في غضون شهر"، فيما بدا أنه يؤخر التصويت النهائي على الإصلاح الانتخابي، شرط استعادة هذا النظام.

وأعرب عن رغبته في "التوصل إلى وقف للأعمال العدائية وبالتالي إزالة الحواجز واستعادة الهدوء ورفع حالة الطوارئ واستئناف الحوار. وعلى هذا الأساس، سأكون أول من يقترح أن نأخذ المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل يتناسب مع الدستور".

وأضاف "أمنيتي أيضا هي أن يطرح هذا الاتفاق ليصوت عليه مواطنو كاليدونيا الجديدة".

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