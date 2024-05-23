مقتل وإصابة العشرات جراء إعصار بولاية أيوا الأمريكية

المصدر: أيوا - وكالات

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تسبب إعصار قوي اجتاح بلدة صغيرة في ولاية أيوا الأمريكية الثلاثاء، في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأظهرت صور من بلدة غرينفيلد دماراً كبيراً، حيث سويت منازل بالأرض، وسقط العديد من توربينات الرياح الكبيرة.

وقال أليكس دينكلا، من «دورية ولاية أيوا» في مؤتمر صحفي، الليلة قبل الماضية، إن إعصاراً «مدمراً» ضرب بلدة غرينفيلد بولاية أيوا، التي تقع جنوب غرب مدينة دي موين، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في المنطقة، حسب شبكة «إيه.بي.سي.نيوز» الأمريكية أمس. وأضاف أن الإعصار دمر جزءاً كبيراً من البلدة.

مشيراً إلى أن هناك وفيات بسبب الإعصار. وأضاف أن السلطات ما زالت بصدد تحديد العدد الإجمالي للضحايا. كما ذكر أن هناك ما لا يقل عن 12 إصابة وسط دمار واسع النطاق في غرينفيلد.

وأضاف دينكلا أن «فريق مستشفى أدير كاونتي ميموريال، الذي يخدم جرينفيلد، تعرض لأضرار بسبب الإعصار، لكن تمكن من علاج المرضى ونقل البعض إلى مستشفيات قريبة لتلقي المزيد من الرعاية».

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، التي أصدرت عدة تحذيرات من الإعصار، أن ولاية أيوا بأكملها تقريباً «تحت وضع خطير بشكل خاص»، فيما أعلن حاكم أيوا كيم رينولدز حالة الطوارئ في 15 مقاطعة بالولاية.

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