سيول وحمم بركانية تضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا

المصدر: عواصم - وكالات

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قال مسؤولون أمس، إن أمطاراً غزيرة وسيولاً من الحمم الباردة والطين المتدفقة على سفوح بركان في جزيرة سومطرة الإندونيسية تسببت في سيول أسفرت عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين، فيما ناشدت منظمة التعاون الإسلامي، دول العالم، ومنظماته الإغاثة تقديم المساعدات للشعب الأفغاني المتضرر من الفيضانات.

وتسببت الأمطار الموسمية والانهيارات الطينية الكبيرة الناجمة عن تدفق الحمم البركانية الباردة على جبل مارابي الإندونيسي في فيضان نهر على ضفافه وتمزق قرى جبلية في منطقتي أغام وتانا داتار في مقاطعة سومطرة الغربية قبل منتصف ليل السبت.

سيول وضحايا

وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن السيول جرفت الناس وأغرقت أكثر من 100 منزل ومبنى.

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان، إنه بحلول ظهر أمس، انتشل رجال الإنقاذ 19 جثة من قرية كاندوانغ الأكثر تضرراً في منطقة أغام وانتشلوا تسع جثث أخرى في منطقة تاناه داتار المجاورة.

وأضافت إنه تم انتشال ثماني جثث من الطين خلال السيول القاتلة التي ضربت أيضاً بادانغ باريامان، وتم العثور على جثة في مدينة بادانغ بانجانغ. وأضافت إن رجال الإنقاذ يبحثون عن 18 شخصاً قيل إنهم في عداد المفقودين.

وقال كارتيانا بوترا، رئيس شرطة بادانغ بانجانغ إن سيول السبت تسببت أيضاً في إغلاق الطرق الرئيسة حول منطقة شلال وادي أناي في منطقة تاناه داتار بالطين، ما أدى إلى قطع الوصول إلى مدن أخرى.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الطرق التي تحولت إلى أنهار بنية اللون.

إغاثة أفغانستان

وفي الرياض، ناشدت منظمة التعاون الإسلامي، وبصفة عاجلة، أمس، جميع دولها الأعضاء (الـ57) وغيرها في جميع أنحاء العالم، وكذلك منظمات الإغاثة تقديم المساعدات للشعب الأفغاني المتضرر من الفيضانات.

وكانت ولاية باغلان الشمالية الأفغانية وثلاث ولايات أخرى مجاورة على الأقل، تعرضت إلى فيضان مفاجئ وشديد وفقاً للتقارير المحلية، نتج عن ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأوضاع في التفاقم، بعد تسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت الجمعة الماضية في فيضانات شديدة، ما أثر في مئات العائلات وألحق أضراراً واسعة النطاق بالبنية التحتية والممتلكات والأراضي الزراعية. وتسببت الفيضانات في مقتل 234 شخصاً وإصابة 248 آخرين في أفغانستان.

وتحاول فرق الإغاثة الوصول إلى قرى منكوبة في شمال شرقي أفغانستان، مستعينة أحياناً بالدواب لنقل مساعدات لآلاف من المصابين والمشردين. وتؤكد الحكومة أن «21 رحلة جوية» أتاحت إجلاء مصابين من ولاية بغلان الأكثر تضرراً ونشر أطباء فيها وتوصيل أكثر من سبعة أطنان من المساعدات إلى مناطقها.

أمطار البرازيل

وفي البرازيل، قالت هيئة الدفاع المدني المحلية إن عدد وفيات الأمطار الغزيرة في ولاية ريو جراندي دو سول ارتفع إلى 143 من 136 أول من أمس، في حين لا يزال 125 آخرون في عداد المفقودين.

وأعلنت الحكومة السبت تمويلاً طارئاً بنحو 12.1 مليار ريال برازيلي (2.34 مليار دولار) لمواجهة الأزمة التي أدت إلى نزوح أكثر من 537 ألف شخص في الولاية من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 10.9 ملايين نسمة.

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