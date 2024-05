حريق ضخم في مركز للتسوق بالعاصمة البولندية وارسو يضم 1400 متجر

ت + ت - الحجم الطبيعي

اندلع حريق ضخم صباح اليوم في مركز تجاري كبير يضم 1400 متجر في منطقة بيالوليكا بالعاصمة البولندية وارسو.

وأظهرت التحقيقات أن الحريق نشب في أحد متاجر المركز واستدعيت أكثر من 100 عربة إطفاء وإنقاذ إلى مكان الحادث.

وقامت السلطات بإجلاء زوار المتجر وسكان المباني المجاورة وإغلاق الطرق المحيطة بالمبنى.

ويعتبر المركز من أكبر المراكز التجارية في بولندا ويضم مقاهي ومراكز للخدمة.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

#BREAKING Footage of a large fire in a shopping center on the outskirts of Warsaw



The city is covered in smoke. pic.twitter.com/0IlpOwxAUY