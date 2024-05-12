ميلوني في مواجهة منافستها اليسارية

المصدر: روما - أ.ف.ب

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ستواجه رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تتصدر قائمة حزب «فراتيلي ديتاليا» في الانتخابات الأوروبية، منافستها الرئيسية إيلي شلاين من الحزب الديمقراطي الإيطالي، خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة في 23 مايو على خلفية الجدل حول تنظيم البث العام.

ستبث المناظرة ومدتها ساعة على قناة «راي اونو» التابعة لمجموعة راي العامة للإذاعة والتلفزيون، في صلب الرهانات السياسية منذ تنصيب حكومة ميلوني في أكتوبر 2022، والتي تتهمها المعارضة وجزء من هيئات التحرير بالتدخل في البرامج، التي تغطي أحداث الساعة.

ستبث الحلقة غير المسبوقة في إيطاليا بين شخصيتين سياسيتين- إحداهما رئيسة الوزراء والثانية رئيسة حزب المعارضة الرئيسي- في برنامج «بورتا بورتا»، الذي يقدمه برونو فيسبا نجم قناة الراي منذ 30 عاماً، والذي أكد أنه سيضمن حسن تنظيمها.

قال برونو فيسبا: إن ايلي شلاين غير المرتاحة عادة على المنبر مثل منافستها «لديها الشجاعة الكافية لتحدي جورجيا ميلوني».

وميلوني وشلاين مرشحتان عن حزبهما في الانتخابات الأوروبية المقررة في 8 و9 يونيو، لكن لن تنضم أي منهما إلى البرلمان الأوروبي، الأولى لتضارب المناصب، والثانية لأنها تريد البقاء نائبة.

وتعود أهمية المناظرة لعداوتهما السياسية وتنافسهما الشخصي، الأولى ذات الأصول المتواضعة تبلغ من العمر 46 عاماً، وهي من مؤسسي حزب فراتيلي ديتاليا، الذي يمجد «الهوية المسيحية» لإيطاليا، ويجعل من مكافحة الهجرة أولوية برنامجه.

الثانية البالغة من العمر 39 عاماً تتحدر من عائلة مثقفين، وتمثل الجناح اليساري للحزب الديمقراطي.

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