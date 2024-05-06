موسكو: «ازدواجية السلطة» تؤخر فتح قنصلية ببنغازي

المصدر: طرابلس - وكالات

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن تأخر فتح القنصلية العامة في بنغازي يرجع إلى تأثير ازدواجية السلطة في ليبيا، وعدم اكتمال الجوانب الأمنية.

وأكد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك أن الخطوة التالية لاستئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس العام الماضي، هي افتتاح القنصلية العامة في بنغازي، وفق ما نقل موقع «بوابة الوسط» عن وكالة «نوفوستي» الروسية أمس.

وقال الدبلوماسي الروسي «إن الاتفاق مع الجانب الليبي على إنشاء بعثة قنصلية روسية جديدة في شرقي البلاد لمّا يكتمل، ومن الضرورة العمل بجدية على جميع القضايا العملية لضمان عملها الطبيعي، ومن ذلك الخدمات اللوچستية والجوانب الأمنية، وهو أمر صعب للغاية في ظل الواقع الليبي الحالي».

ولفت كينشاك إلى أن ليبيا لا تزال تعيش حالة من الازدواجية الفعلية للسلطة، فهناك حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومقرها في غربي البلاد، وتقابلها حكومة بقيادة أسامة حماد التي شكلها مجلس النواب في الشرق والمدعومة من «القيادة العامة» بقيادة خليفة حفتر وفق المسؤول الروسي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي «من الواضح أن هذا الوضع يخلق بعض الصعاب سواء بالنسبة للعمل الطبيعي للبعثات الدبلوماسية في هذا البلد أو لإنشاء بعثات جديدة».

وفي 7 ديسمبر من سنة 2023، أعلن السفير الروسي لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين عمل سفارة موسكو بكامل طاقمها من العاصمة طرابلس وتقديم خدماتها بشكل طبيعي.

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