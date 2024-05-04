الشرطة الفرنسية تفض اعتصاماً طلابياً مؤيداً لغزة

المصدر: باريس - وكالات

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في سيناريو مشابه للاحتجاجات التي هزّت عدداً من كبريات الجامعات في الولايات المتحدة، نظم طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة سيانس بو الفرنسية تحرّكات عديدة احتجاجاً على استمرار الحرب في غزة، والأزمة الإنسانية التي نتجت عنها في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتدخلت قوات الشرطة الفرنسية لفض الاعتصام سلمياً داخل معهد العلوم «سيانس بو» من دون اعتقال أي من الطلاب المشاركين بالتظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، حسبما أفاد شهود عيان.

وأظهرت لقطات مباشرة خروج الطلاب المحتجين من الجامعة بعد تدخل عناصر الشرطة وسط تأكيد من الطلاب بمواصلة التحرك بـ«أعداد أكبر» حسب هتافاتهم.

من جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية أن «الحزم كامل وسيبقى كاملاً»، مع تدخل الشرطة لفض اعتصام مؤيد للفلسطينيين في معهد العلوم السياسية في باريس.

وقالت الحكومة: «فيما يتعلق بالوضع في المؤسسات (الجامعية)، أمكن حل بعضها عن طريق الحوار، بينما فيما يتعلّق بأخرى، تم تقديم طلبات من قبل رؤساء الجامعات وتدخلت قوات إنفاذ القانون على الفور».

واتسعت الاحتجاجات الطلابية إلى دول أخرى، حيث قام عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو، مخيم اعتصام أمام «جامعة المكسيك الوطنية المستقلة»، أكبر جامعة في البلاد، احتجاجاً على استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وتضامناً مع الطلاب المحتجين في الولايات المتحدة.

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