بوتين: الإرهاب أحد أخطر التهديدات في القرن الـ 21

المصدر: موسكو - وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين.

موضحاً أن الهجمات الإرهابية في بلدان مختلفة لا يقف وراءها المتطرفون فقط، وإنما الأجهزة المختصة أيضاً. وقال بوتين في كلمة مصورة، وجهها للمشاركين في الاجتماع الدولي الـ 12 للممثلين الأمنيين رفيعي المستوى، الذي انطلق في سان بطرسبورغ، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، أمس، هدف الهجمات الإرهابية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم.

والتي لا تقف وراءها الجماعات المتطرفة فحسب، بل وأجهزة المخابرات في بعض البلدان أيضاً، هو تقويض الأسس الدستورية، وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة، والتحريض على الكراهية بين الأعراق والأديان.

وأوضح أن «الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين». وأضاف بوتين أن موسكو مستعدة للعمل على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتعزيز الأمن العالمي مع جميع الشركاء المهتمين، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء. وأكد بوتين أن «روسيا مستعدة للتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المهتمين من أجل الحفاظ على الأمن العالمي والإقليمي.

وإقامة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، يتماشى مع مصالح غالبية الدول». وأشار بوتين إلى أن ممثلي مختلف الدول في المؤتمر الحالي، سيقومون «بتحليل المشهد العالمي، وبحث الجوانب الرئيسة للاستقرار العالمي والإقليمي، وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز الاستجابات للتحديات المعاصرة الأكثر إلحاحاً وخطورة».

وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع «سيعزز التعاون من أجل المنفعة المتبادلة لدولنا وشعوبنا، لصالح السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم».

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