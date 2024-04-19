معاناة منتظرة في بريطانيا بعد إعلان 30 % من الأطباء رغبتهم مغادرة البلاد

المصدر: لندن- عمر يوسف

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في صدمة جديدة لوزارة الصحة البريطانية أظهر استطلاع جديد للرأي قام به المجلس الطبي العام GMC أن ما يصل إلى 30 % من الأطباء في المملكة المتحدة يفكرون في مغادرة البلاد والانتقال للعمل بالخارج سواء في قطاعات الصحة أو غيرها من الوظائف بواقع 13 % أجابوا بمرجح جداً مغادرة العمل و17 % بمرجح إلى حدٍ ما. أما الأسباب فقد عبّر الأطباء المستطلعة آراؤهم والبالغ عددهم 3000 طبيب عنها وهي الشعور بالتقليل من القيمة والافتقار إلى فرص التقدم وخيبة الأمل من أنظمة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

أكثر من 75 % من الأطباء الراغبين في المغادرة قالوا إن مهنتهم لا تحظى بالتقدير الكافي، خاصة فيما يتعلق بالأجور .

يذكر أن الأطباء والعاملين في قطاع الصحة في بريطانيا خاضوا إضرابات متعددة خلال السنوات القليلة الماضية للمطالبة بتحسين الرواتب بشكل يتناسب مع التضخم دون أن تقبل الحكومة، فبينما يطالبون بزيادة تصل إلى 35 % تعرض الحكومة زيادة لا تتجاوز 6 %، كما وضعت الحكومة من خلال البرلمان قوانين جديدة تضيق من إضرابات الأطباء لارتباطها بسلامة المرضى، وهو ما استنكرته الكلية الملكية ونقابات الأطباء لما فيه من اتهامات لموظفي الصحة بالتخلي عن المرضى.

باث كولين رئيسة الكلية الملكية للتمريض قالت في تصريح لـ «البيان»، إن نتائج الاستطلاع تعد تذكيراً صارخاً بالتحديات التي تواجه المملكة المتحدة وسوء إدارة الحكومة ووزير الصحة للأزمة داعية رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى الجلوس على الطاولة مع النقابات لمناقشة المطالب بدلاً من تعقيد الأمور.

وأكدت أن العجز في الوظائف في قطاع الصحة وصل حالياً إلى 50 ألف وظيفة وهي مسؤولية تقع على رئيس الوزراء وليس على طواقم الصحة.

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