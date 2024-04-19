حرب المسيرات تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: موسكو - كييف - وكالات

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قتل شخص على الأقل بقصف روسي على أوكرانيا، بحسب ما أفادت سلطات كييف، في حين أعلنت موسكو أنها تمكنت من تحييد 20 مسيرة أوكرانية وصاروخين في مناطق عدة.

وتأتي هذه الهجمات غداة مقتل 18 شخصاً في الأقل بضربة صاروخية روسية على مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا، وفقاً لحصيلة رسمية نهائية نشرت أمس.

وفي منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، قتل شخص في بلدة سيليدوفي خلال قصف روسي ألحق أضراراً بمنازل وتسبب بحريق في منطقة صناعية، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين على «تيليغرام». وأضاف أن شخصين أصيبا أيضاً بجروح في كراسنوغوريفكا وأن عدة بلدات أخرى تعرضت لضربات.

وفي منطقة خيرسون جنوب البلاد، أصيب 16 شخصاً بجروح في عدة تفجيرات خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما قال حاكمها أولكسندر بروكودين على «تيليغرام».

وتحدثت السلطات الروسية عن وقوع هجمات جوية أوكرانية، حيث تمكن الجيش الروسي من تحييد 20 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين.

في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 13 طائرة مسيّرة استخدمتها روسيا الليلة الماضية في هجوم شنته على سبع مناطق.

وذكرت حاكمة منطقة إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا، في وقت سابق أن الهجوم استهدف البنية التحتية الحيوية في المنطقة، وأن الحطام أدى إلى إشعال حرائق. وأضافت أن فرق الطوارئ تواصل عملها.

في الاثناء، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك على تطبيق «تليغرام»، إن هجوم امس بطائرات مسيّرة ألحق أضراراً أيضاً بمنزلين وسيارة.

وذكر حاكم منطقة خميلنيتسكي أنه تم إسقاط طائرتين مسيّرتين فوق المنطقة من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

إلى ذلك، اتهمت روسيا القوات الأوكرانية أمس، بقصف منشآت طبية بشكل متكرر في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا باستخدام أسلحة غربية، وقالت إن الغرب ومنظمة الصحة العالمية يغضان الطرف عن تلك الهجمات، بحسب وكالة «رويترز».

ولم يصدر تعليق فوري من جانب أوكرانيا، وتتبادل موسكو وكييف اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وتنفي كل منهما مزاعم الأخرى، ولم يصدر تعليق فوري أيضاً عن منظمة الصحة العالمية.

وجاء هذا الاتهام على لسان ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية التي قالت للصحفيين إن القوات الأوكرانية دأبت على استهداف منشآت طبية وأطباء في أربع مناطق أوكرانية تقول موسكو إنها ضمتها.

وسردت زاخاروفا تواريخ ومواقع الهجمات التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية وقالت إنه تم تقديم هذه المعلومات لمنظمة الصحة العالمية، مضيفة أن المنظمة لم تتخذ إجراءات بناء على هذه البيانات.

وقالت «يموت أطباء حقيقيون جراء القصف الذي تنفذه كييف بأسلحة زودها بها الغرب».

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