الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في محور أفدييفكا

المصدر: موسكو، كييف، برلين - وكالات

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أعلن الجيش الروسي، أمس، السيطرة على بلدة بالقرب من أفدييفكا في الشرق الأوكراني، في تقدم جديد له في المنطقة، بينما قال رئيس الأركان الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، إن الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على قرية بيرفومايسكا في مقاطعة دونيتسك، وعززت وضعها العسكري على خط المواجهة هناك.

ويأتي الإعلان عن السيطرة على بيرفومايسكا، الواقعة في محور أفدييفكا، بعد أيام من بدء عملية اقتحامها، خصوصاً بعد السيطرة على مدينة أفدييفكا، والقرى الواقعة إلى الغرب منها.

وكانت القوات الروسية أجبرت القوات الأوكرانية على الانسحاب من برفومايسكا في أواخر مارس الماضي. كما تأتي بعد السيطرة على فوديان قبل أيام.

ومن شأن السيطرة على هذه القرية فتح الطريق إلى السيطرة على بلدة مهمة تقع إلى الغرب منها، وهي قرية نتايلوفا، التي تشكل مفرق طرق مهماً بين مدينة دونيتسك وقرية أومنسكا التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها هي الأخرى.

تدهور كبير

في الأثناء، قال رئيس هيئة الأركان الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، إن الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى تصعيد في هجوم الجيش الروسي الذي يدفع خصوصاً باتجاه مدينة تشاسيف يار.

وكتب رئيس الأركان الأوكراني عبر تلغرام: «الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وهذا عائد إلى تصعيد كبير في هجوم الروس بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا».

وأضاف أن الجيش الروسي يهاجم المواقع الأوكرانية في قطاعي ليمان وباخموت بمجموعات هجومية مدعومة بمركبات مدرعة.

وكذلك في قطاع بوكروفسك. وأوضح أولكسندر سيرسكي، أن ذلك أصبح ممكناً بفضل الطقس الحار والجاف الذي جعل معظم المناطق المفتوحة متاحة للدبابات.

وتابع أنه رغم الخسائر ينشر الجيش الروسي وحدات مدرعة جديدة، ما يسمح له بتحقيق نجاحات تكتيكية.

تفوق تقني

ويأتي الهجوم في وقت حرج جداً للقوات الأوكرانية التي تعاني من صعوبات في تجنيد مزيد من الجنود في وجه جيش أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً.

وتطلب كييف من حلفائها الغربيين المزيد من الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي منذ أشهر، لكن المساعدات آخذة في النفاد بسبب العقبات السياسية في واشنطن، ما يجبر الجنود الأوكرانيين على الاقتصاد في ذخيرتهم.

وأكد رئيس الأركان الأوكراني، أنه تم تعزيز المناطق المهددة بوسائل دفاع جوي.

وقال أولكسندر سيرسكي: «مسألة التفوق التقني على الروس في مجال الأسلحة عالية التقنية تطرح من جديد.. بهذه الطريقة وحدها يمكننا التغلب على عدو أكبر»، معتبراً أنه من الضروري أيضاً تحسين جودة تدريب العسكريين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، السبت، اعتزامها توريد نظام دفاع جوي آخر طراز باتريوت من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا، وقالت إنه من المقرر تسليم هذا النظام إلى كييف دون إبطاء.

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