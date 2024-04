ترامب يطلب 30 ميلك شيك ودجاج لزبائن أحد المطاعم الشهيرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء زيارته مطعماً شهيراً للوجبات السريعة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا حيث حظي بترحيب حار، وطلب 30 ميلك شيك ودجاج للزبائن.

وقابل المرشح الرئاسي الجمهوري العاملين في مطعم "Chick-fil-A" للوجبات السريعة، ووجه لهم عبارات لطيفة مثل "يا لكم من مجموعة حسنة المظهر".

وبعد أن أثنى على الحلي التي وضعتها إحدى الموظفات، أكمل ليقوم بطلب "30 مشروبا وبعض الدجاج".

وقال ترامب للموظفين في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هل يمكنني أن أطلب 30 مشروب "ميلك شيك" (الحليب المخفوق)، وكذلك بعض الدجاج؟.. اليوم سنعتني بزبائن المطعم" وفق روسيا اليوم.

وسأل ترامب الموظفين الذين رحبوا بقدومه: "هل العمل جيد؟ هل تكسبون الكثير من المال؟ الطريق نحو الثراء، أليس كذلك؟" وهو ما قابله الموظفين بالضحك.

وقال ترامب لزبائن المطعم: "استعدوا لتناول الحليب المخفوق.. لدينا الكثير هنا".

وتوقف ترامب في مطعم "Chick-fil-A" وهو في طريقه لحضور حملة لجمع التبرعات في مدينة باكهيد بولاية جورجيا.

"What good looking people. Wow. That was worth it.... Can I have 30 milkshakes. And also some chicken. We're going to take care of the customers. Business is good? Making a lot of money? Get rich, right?



-- Trump at a Chick-fil-A in Atlanta pic.twitter.com/bN3CWDOfBm