نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس مضرب عن الطعام

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس إضرابا عن الطعام في سجن يخضع لحراسة مشددة في غواياكيل إلى حيث نقل بعد توقيفه في السفارة المكسيكية في كيتو، وفق ما أعلن الرئيس الإكوادوري السابق رافاييل كورّيا.

وقال كورّيا الذي كان رئيسا للإكوادور بين عامَي 2007 و2017، في اليوم التالي لعودة غلاس إلى السجن بعد إدخاله المستشفى الاثنين، على منصة إكس "لم يأكل شيئا وهو مضرب عن الطعام".

وأضاف "أكّدنا أن حالة الطوارئ الطبية (الاثنين) كانت محاولة انتحار".

والاثنين، نُقل غلاس البالغ 54 عاما إلى مستشفى البحرية في غواياكيل في جنوب غرب الإكوادور، بسبب "وعكة على الأرجح" بعد رفضه تناول الطعام في السجن لمدة 24 ساعة.

وأضاف كورّيا "تمكّن أولاد خورخي غلاس ومحاموه من الاتصال به عبر تطبيق زوم".

بدورها، أكّدت سونيا فيرا وهي إحدى محاميه، في رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي أن خورخي غلاس "مضرب عن الطعام".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز