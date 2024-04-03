بيونغيانغ تطلق صاروخاً بالستياً ومناورات أمريكية كورية يابانية قرب حدودها

المصدر: سيئول - وكالات

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أطلقت كوريا الشمالية، أمس، صاروخاً بالستياً متوسط المدى باتّجاه بحر اليابان الذي يسمّى أيضاً «بحر الشرق».

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى على ما يبدو من منطقة العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ في نحو الساعة السابعة من صباح أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي. وذكرت أن الصاروخ حلق لنحو 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر بينما قدرت وزارة الدفاع اليابانية أنه قطع 650 كيلومتراً وبلغ أقصى ارتفاع له 100 كيلومتر.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن كوريا الشمالية ستحاول إثارة الارتباك في بلاده بينما تستعد لإجراء انتخابات هذا الشهر. وأضاف إن هذا الاستفزاز لن يؤدي إلا إلى توحيد الشعب الكوري الجنوبي.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين إنّ كوريا الشمالية «أطلقت صواريخ بالستية مرّاراً» هذا العام، مضيفاً إنّ هذه التجارب الصاروخية تشكّل تهديداً للأمن الإقليمي وتؤثر في السلام والاستقرار في المنطقة و«غير مقبولة على الإطلاق».

في المقابل، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، أمس، مناورات جوية مشتركة، قرب شبه الجزيرة الكورية، شاركت فيها قاذفات بي - 52 ذات القدرات النووية، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وزارة الدفاع. وتعد التدريبات الثلاثية استعراضا واضحا للقوة ضد كوريا الشمالية في أعقاب إطلاقها أحدث صواريخها الباليستية.

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