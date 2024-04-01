روسيا تشن «ضربة كبرى» على منشآت الطاقة في أوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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استدعت روسيا نحو 150 ألف مجند للجيش، فيما نفذت القوات الجوية ضربة كبرى على مرافق بنية تحتية للطاقة ومنشآت إنتاج غاز في أوكرانيا.

ونُشر في موسكو المرسوم الربيعي السنوي باستدعاء نحو 150 ألف مجند للجيش الروسي، الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك تماشياً مع العرف السائد منذ فترة طويلة.

ويشار إلى أنه يتم استدعاء المجندين سنوياً في الأول من أبريل للخدمة في الجيش لمدة 12 شهراً. ويذكر أن استدعاء مماثلاً يحدث خلال الخريف. وكانت وزارة الدفاع أصدرت سابقاً تأكيداً أنه لن يتم إرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا.

ووفقاً للمرسوم، فإنه سوف يتم استدعاء 150 ألف مجند تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاماً بحلول 15 يوليو المقبل.

ونشرت وزارة الدفاع وثيقة انتهاء خدمة الذين أكملوا تدريبهم الأساسي. ويمكن للقوات المدربة التطوع للخدمة في الجبهة الأوكرانية، ويتردد أنهم يخضعون للضغط للتوقيع على العقد الخاص بذلك.

ضربة كبرى

في الأثناء، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربة كبرى على مرافق بنية تحتية للطاقة ومنشآت إنتاج غاز في أوكرانيا. وقالت الوزارة إنها استخدمت «أسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة» وطائرات مسيرة.

وأضافت «نتيجة لهذا الهجوم، تعطل عمل مؤسسات دفاعية تشارك في تصنيع وإصلاح الأسلحة والمعدات والذخيرة. كل أهداف الضربة تحققت بنجاح. الأهداف المحددة أصيبت».

وقالت السلطات الأوكرانية إن القصف الروسي استهدف بنى تحتية في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل في منطقة لفيف القريبة من حدود بولندا، مؤكّدة أنها أسقطت تسعة صواريخ وتسع مسيّرات.

قبيل ذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط خلال الضربات الليلية تسعة صواريخ كروز وتسع مسيّرات روسية.

وأفادت القوات الأوكرانية في جنوب البلاد عبر تليغرام، إن صاروخين روسيين أصابا مؤسسة زراعية في منطقة خيرسون بدون وقوع إصابات. وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أصابت 1500 قذيفة مدفعية روسية 14 موقعاً في منطقة دونيتسك (شرق) ما أسفر عن مقتل مدنيَين على الأقل وإصابة خمسة آخرين وفق الجانب الأوكراني.

وقُتل رجل يبلغ 19 عاماً وأصيب آخر في بوروفا في منطقة خاركيف وأصيب مدنيان في مدينة خاركيف خلال ضربات مساء السبت وليل السبت الأحد، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي.

تدمير مقاتلات

إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية دمرت 3 مقاتلات تابعة للقوات الأوكرانية، من طراز «سو 25» في مطار «فوزنيسنسك»، بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك». وقالت الوزارة في بيان: «دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف ثلاث طائرات من طراز (سو 25) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية». وأضاف البيان أنه «خلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 178 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 23 صاروخاً من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة (هيمارس) و(أورجان)».

وأشار البيان إلى أنه «تم تدمير مستودعين للذخيرة، ورشة تجميع وتخزين للطائرات المسيرة والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 126 مقاطعة».

وتابع البيان: «في اتجاه أفديفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة».

وأوضح أنه «في مناطق لينينسكوي وتونينكوي وفوديانوي وبيرديتشي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد تسع هجمات مضاد للقوات الأوكرانية، وألحقت القوات الروسية بهم خسائر كبيرة»، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية «خسرت ما يصل إلى 300 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين، بالإضافة إلى محطة استطلاع وحرب إلكترونية».

وبحسب بيان الدفاع، فإن خسائر القوات الأوكرانية البشرية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 760 عسكرياً في مناطق مختلفة.

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