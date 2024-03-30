بايدن يستدعي أوباما وكلينتون لمواجهة ترامب

المصدر: نيويورك- وكالات

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حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون حدثاً لجمع التبرعات، حيث دافعا بشدة عن سياسة البيت الأبيض الخارجية؛ في محاولة لاحتواء تراجع شعبيته أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وشارك بايدن، الذي وصل مع أوباما على متن طائرة الرئاسة، وكلينتون، في مناقشة أدارها مضيف برنامج «ذا ليت شو» ستيفن كولبير في قاعة موسيقى راديو سيتي الشهيرة أمام آلاف الحضور.

ويقول المنظمون إن الحدث جمع أكثر من 25 مليون دولار لحملة انتخاب بايدن لولاية ثانية، لكن تخللته احتجاجات داخل القاعة الضخمة، حيث وقف البعض في لحظات مختلفة، وصاحوا منتقدين دعم بايدن لإسرائيل في حرب غزة.

وأشارت شبكة «إن بي سي» إلى أن الرئيسين السابقين يحاولان تقديم مساهمة سياسية في الحملة الانتخابية لجو بايدن، من خلال المشاركة في حملة لجمع التبرعات في نيويورك، وأشارت الشبكة إلى أن حملة بايدن تقدر حملة جمع التبرعات الحالية على أنها الأكثر نجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة.

في وقت سابق، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصدر، أن أوباما يخشى هزيمة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويدعو مساعديه بانتظام لمناقشة الاستراتيجية المتبعة في الانتخابات أو تقديم المشورة.

ويواجه بايدن (81 عاماً) قلقا بشأن عمره ولياقته مع سعيه للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وتظهر استطلاعات الرأي الحديثة التي أجرتها رويترز/إبسوس أن نسبة تأييده تبلغ 40 %، في سباق متقارب مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب (77 عاماً) قبل الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر.

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