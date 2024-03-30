ضربات روسية على أوكرانيا.. وبولندا تستعد

المصدر: موسكو، كييف- وارسو، و«وكالات»

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أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، نشر طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء بالمجال الجوي للبلاد أمس بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية في أوكرانيا.

وذكرت قيادة العمليات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أن طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوي البولندي، مما قد يؤدي إلى مستويات متزايدة من الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، والذي يقع على الحدود مع أوكرانيا. أتى ذلك بعدما أعلن بوتين أن بلاده لن تهاجم بولندا أو دول البلطيق أو التشيك، لكنه هدد في الوقت نفسه بأنه إذا زود الغرب أوكرانيا بمقاتلات «إف - 16» «فستقوم القوات الروسية بإسقاطها».

وقال قائد سلاح الجو الأوكراني أمس، إن القوات الأوكرانية دمرت 58 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا ليلاً بالإضافة إلى 26 صاروخ كروز. قالت شركة أوكرانرجو المشغلة لشبكة الكهرباء أمس إن هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ أصابت محطات حرارية ومائية في وسط وغرب أوكرانيا، في هجوم جديد على البنية التحتية للطاقة المتضررة بالفعل.

وقالت شركة أوكرانرجو على تيليجرام «ضرب الروس مرة أخرى منشآت الطاقة في هجوم ضخم ومركب». وأضافت إن «محطات للطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية تضررت». وقال مسؤولون محليون إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية في منطقة كاميانسكي بالقرب من مدينة دنيبرو. وأضافوا أن شخصاً واحداً على الأقل أصيب.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 131 طائرة مسيرة أوكرانية، و26 صاروخاً من طراز «هيمارس» الأمريكية الصنع، وعدة منظومات صواريخ من طراز «فامبير» التشيكية الصنع.

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