ولاية بوتين الجديدة تجعله أطول زعماء روسيا بقاء في المنصب

المصدر: موسكو - وكالات

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حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 87.29 %، وتعني النتائج أن بوتين (71 عاماً) سيضمن بسهولة فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات ستجعله يتفوق على جوزيف ستالين، ليصبح أطول زعماء روسيا بقاء في المنصب منذ أكثر من 200 عام.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، أنه بعد فرز ما يقرب من 100 بالمئة من جميع الدوائر الانتخابية، حصل بوتين على 87.29 بالمئة من الأصوات يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31 %، وفلاديسلاف دافانكوف 3.79% وليونيد سلوتسكي 3.19 %.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن ما يقرب من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق.

وأكد بوتين أن الشعب الروسي هو مصدر القوة في البلاد، ومن صوت كل مواطن تتشكل الإرادة الموحدة لشعوب روسيا الاتحادية. وقال بوتين في مقر حملته: «هذا شيء مهم للغاية، إنه ليس ذا طبيعة قانونية رسمية، فمصدر القوة في البلاد هو الشعب الروسي. والإرادة الموحدة لشعوب الاتحاد الروسي تتكون من صوت كل مواطن في روسيا».

وقال بوتين لأنصاره في خطاب النصر إنه سيعطي أولوية لحل المسائل المتعلقة بالـ«العملية العسكرية الخاصة» تنفذها روسيا في أوكرانيا وسيعزز قوة الجيش الروسي.

وأضاف: «أمامنا العديد من المهام. ولكن عندما نتوحد، بغض النظر عمن يريد ترهيبنا، ولن ينجحوا أبداً في المستقبل».

وقالت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي في بيانات إن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة بسبب سجن المعارضين السياسيين والرقابة. فيما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله». ورفض بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الانتقادات الأمريكية للانتخابات التي قالت واشنطن إنها لم تكن حرة ولا نزيهة. وقال إن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، ووصف المحاولات الغربية لتصوير الانتخابات على أنها غير شرعية بـ«السخيفة».

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