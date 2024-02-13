أوكرانيا تتهم موسكو باستهدافها بـ«أس 300»

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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قالت القوات الجوية الأوكرانية أمس إن موسكو أطلقت صواريخ من أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى من طراز «أس 300» على أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو أنها صدت 3 هجمات على محور كوبيانسك، حيث خسرت كييف نحو 60 عسكرياً.

وقال حاكم منطقة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا أوليه سينيهوبوف، إن روسيا هاجمت المنطقة بصواريخ أطلقت من منظومة «أس 300» في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا. وذكر أنه وفقاً للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات ولكن واجهات بعض المباني غير السكنية لحقت بها أضرار.

وأضاف إن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد دمرت 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في أثناء الليل، إضافة إلى صاروخ كروز من طراز «كيه أتش 59»، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 100 مواجهة قتالية بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية في قطاعات مختلفة من الجبهة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أنها صدت 3 هجمات على محور كوبيانسك، حيث خسرت كييف نحو 60 عسكرياً.

وفي محور دونيتسك، كشفت الوزارة أن الجيش سيطر على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صد 13 هجوماً، وشملت خسائر كييف نحو 240 جندياً.

وقالت إدارة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن القوات الروسية تستخدم خدمة «ستارلينك» للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، التي تقدمها شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا.

ونقلت المديرية الرئيسة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية عن المتحدث أندريه يوسوف قوله «سجلت حالات» لاستخدام القوات الروسية هذه الأجهزة، و«بدا كأنها تستخدمها بصورة منتظمة».وقالت المديرية إنها راقبت محادثة بين جنديين عن إنشاء محطات «ستارلينك» ونشرت المقطع الصوتي في تطبيق «تيليغرام» دليلاً. ونفت موسكو وستارلينك هذه الاتهامات.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين الإثنين «لا يمكن توريدها رسميا إلى هنا ولا يتم توريدها بشكل رسمي إلى هنا». وأضاف «بناء على ذلك، لا يمكن استخدام (النظام) هنا رسميا بأي شكل من الأشكال».وأرسلت «سبيس إكس» محطات «ستارلينك» بسرعة لمساعدة أوكرانيا بعد الهجوم الروسي في فبراير 2022. وتقول الشركة إنها لا تتعامل مع الحكومة الروسية أو الجيش الروسي.

وقالت «ستارلينك» إن محطاتها غير نشطة في روسيا، وإن شركة «سبيس إكس» لم تبع الخدمة أو تسوق لها مطلقاً في روسيا كما لم تشحن معدات إلى مواقع في روسيا. وكتبت في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «إذا حصلت (سبيس إكس) على معلومات بأن محطة ستارلينك تستخدمها جهة خاضعة لعقوبات أو غير مصرح لها، فإننا نحقق في الادعاء ونتخذ إجراءات لإلغاء تنشيط المحطة إذا تأكد الأمر».

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