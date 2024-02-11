«الناتو» يدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنتاج الأسلحة

المصدر: عواصم - وكالات

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دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، الدول الأوروبية إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة، لدعم أوكرانيا، ومنع «عقود محتملة من المواجهة» مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ، في تصريحات صحافية، أمس، قبل اجتماع مهم لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل: «إننا بحاجة إلى إعادة تشكيل وتوسيع قاعدتنا الصناعية بشكل أسرع لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناتنا».

وأكد أمين عام حلف «الناتو»، أن حرب روسيا ضد أوكرانيا، منذ نحو عامين، أظهرت أن «السلام في أوروبا لا يمكن اعتباره أمراً مفروغاً منه»، مشدداً على أهمية حماية الدول الأعضاء في الحلف.

وتابع ستولتنبرغ: «نراقب عن كثب ما تفعله روسيا، وعززنا وجودنا في الجزء الشرقي من الحلف.. إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فليس هناك ما يضمن أن الهجوم الروسي لن يتسع أكثر، لذا فإن دعم أوكرانيا الآن، والاستثمار في قدرات «الناتو» هو أفضل دفاع لنا».

وأصر ستولتنبرغ على «أننا بحاجة إلى إعادة تشكيل وتوسيع قاعدتنا الصناعية بشكل أسرع، لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناتنا».

وكان ستولتنبرغ صرح لصحيفة «فيلت أم تسونتاغ» الألمانية، في عددها الأحد، «هذا يعني التحول من زمن السلم البطيء إلى إنتاج صراع سريع الوتيرة».

جدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي، تعهد العام الماضي بتسليم مليون قذيفة مدفعية للجانب الأوكراني بحلول مارس المقبل، لكن يناير الماضي أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لن يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف.

كما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في عدة تصريحات سابقة، مما وصفه بـ«تردد» الدول الغربية بشأن توفير مساعدات مالية وعسكرية إلى كييف، الذي من شأنه أن يحفز روسيا على المضي قدماً في عملياتها العسكرية في بلاده.

إلى ذلك، عيّن الرئيس الأوكراني، الميجر جنرال أناتولي بارهيليفيتش، رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، خلفاً لسيرهي شابتالا.

ووصف زيلينسكي في كلمة مصورة بارهيليفيتش بأنه «شخص خبير يفهم مهام هذه الحرب والأهداف الأوكرانية».

وقال زيلينسكي إن تعيين بارهيليفيتش جاء بناء على توصية القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، الذي عيّن الخميس.

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