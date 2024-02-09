روسيا والصين تنددان بمحاولات «الاحتواء» الأمريكي

المصدر: موسكو - وكالات

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ندد الزعيمان الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، أمس، بتدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأخرى، واتهما واشنطن بالسعي «لاحتواء» موسكو وبكين، بحسب ما أفاد الكرملين.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين، يوري أوتشاكوف، إن بوتين وشي، أعربا خلال اتصال هاتفي عن «رفضهما لسياسة التدخل الأمريكية في الشؤون الداخلية لدول أخرى»، وأضاف: «يدرك قادة البلدين أن الولايات المتحدة تنفذ سياسة الاحتواء المزدوج لكل من روسيا والصين».

ونقل أوتشاكوف عن الزعيمين قولهما، إن سياستهما الخارجية تهدف إلى إنشاء «نظام عالمي متعدد الأقطاب، أكثر عدالة»، وأردف بالقول إنه لا توجد خطط للزيارات المتبادلة والاجتماعات الشخصية بينهما في الوقت الراهن.

وتابع أن بوتين وشي ناقشاً أيضاً الوضع في أوكرانيا، وحل الصراع في الشرق الأوسط، واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية.

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الروسي، أنه يتعين على البلدين السعي إلى تحقيق تنسيق استراتيجي وثيق، والدفاع عن سيادتهما، وأمنهما، ومصالحهما التنموية.

فيما ذكر تلفزيون الصين المركزي، أن شي قال خلال المحادثة الهاتفية مع بوتين، إنه يتعين على الجانبين أن يعارضا بحزم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية.

ونقل التلفزيون عن شي قوله إنه يتعين على بكين وموسكو أيضاً، تنمية زخم جديد للتعاون، والحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد.

جدير بالذكر، أن روسيا والصين تنددان بانتظام، بالتدخلات التي تقولان إنهما تتعرضان لها من قبل الدول الغربية، في مقدمها الولايات المتحدة، وذلك فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية بالنسبة إلى موسكو، وبتايوان بالنسبة إلى بكين.

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