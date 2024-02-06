حدث وتاريخ.. 6 فبراير 1922 إعلان معاهدة واشنطن لحظر استعمال الغازات السامة في الحروب. 1952 وفاة الملك جورج السادس ملك بريطانيا وتولي ابنته إليزابيث الثانية العرش خلفاً له. 1996 سقوط طائرة ركاب تركية من طراز «بوينغ»، ومقتل جميع ركابها وطاقمها. 2013 اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية. صورة التاريخ: 06 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1922 إعلان معاهدة واشنطن لحظر استعمال الغازات السامة في الحروب. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App