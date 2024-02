قتلى في حادث سقوط طائرة بحديقة منزل في فلوريدا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل عدد من الأشخاص جراء سقوط طائرة خفيفة في حديقة منزل بمنطقة كليرووتر في ولاية فلوريدا وفق الشرطة الأمريكية.

وقال ستيفن أسكاري، أحد سكان كليرووتر، إنه سمع ما بدا وكأنه انفجار مساء الخميس هز شقته بأكملها، مضيفا: "لقد رأينا عموداً ضخماً من الدخان يتصاعد".

وأفادت تقارير بحسب روسيا اليوم بأنه في الوقت الذي تلقى فيه مسؤولون مكالمة هاتفية بشأن حريق في حديقة منزل متنقل، كان هناك تقرير عن طائرة تواجه حالة طوارئ في أحد المطارات. وفي نهاية المطاف، اختفت الطائرة عن الرادار على بعد حوالي 3 أميال شمال المدرج، وهو نفس موقع حديقة المنزل المتنقل.

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة وهي من طراز Beechcraft Bonanza V35 ذات محرك واحد، تحطمت في المنطقة السكنية بعد أن أبلغ الطيار عن عطل في المحرك.

وتقع كليرووتر التي يسكنها أكثر من 110 آلاف نسمة على بعد حوالي 23 ميلا غرب تامبا على الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا.

