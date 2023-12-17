رئيسة البنك المركزى التركي تنتقل إلى العيش مع والدتها لارتفاع الإيجارات في اسطنبول

المصدر: د ب أ

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أرجعت حفيظة غاية اركان، رئيسة البنك المركزي التركي، سبب اصرارها للانتقال للعيش مع والدتها إلى الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، خاصة في مدينة إسطنبول.

ونقل موقع"تركيا الآن" السبت عن غاية أركان قولها ردا على سؤال حول كيفية حل مشكلة الإيجارات:"هناك نقص في الإسكان الاجتماعي، وهذا يتسبب في زيادة الإيجارات".

وأشارت إلى أن عدم توافر العرض ووجود تمويل رخيص يمكن أن يخل بالتوازنات.

وأكدت على أن المشكلة الرئيسية في تركيا هي نقص في الإسكان الاجتماعي، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات.

وأضافت أن هناك ارتفاعًا كبيرا في أسعار الإيجارات في تركيا، وهو ما يتابعه الرئيس التركي ونائبه عن كثب.

وعلقت اركان على قرارها بالانتقال للعيش مع والدتها قائلة: "لا يجب أن يمتلك شخص واحد عشرة منازل، بينما يجب أن يكون لعشرة أشخاص منزل واحد. السكن والغذاء أمور مهمة جدًا. أما الصحة فقد تم حلها من قبل الدولة. هل يمكن أن تكون إسطنبول أغلى من مانهاتن؟ لم نتمكن من إيجاد منزل في إسطنبول. الأسعار مرتفعة جدًا. لذا انتقلنا للعيش مع والدتي."

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