وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن مئة عام

المصدر: أ ف ب

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توفي عملاق الدبلوماسية الأمريكية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن مئة عام الأربعاء، بحسب ما أعلنت مؤسسته.

وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إنّ كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وأدّى دوراً دبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".

ولم يحدّد البيان سبب وفاة كيسنجر الذي اشتهر ببنيته الصغيرة وصوته الأجشّ ولهجته الألمانية الطاغية.

وُلد كيسنجر في ألمانيا في 1923 وطبع لعقود الدبلوماسية الأميركية، حتى بعد أن ترك منصبه كوزير للخارجية.

وأطلق كيسنجر عجلة التقارب بين واشنطن وكلّ من موسكو وبكين في سبعينيات القرن الماضي وقد حاز في 1973، تقديراً لجهوده السلمية خلال حرب فييتنام، جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الفيتنامي لي دوك ثو.

لكنّ صورته لطّختها محطّات مظلمة في تاريخ الولايات المتّحدة، مثل دوره في دعم انقلاب عام 1973 في تشيلي وغزو تيمور الشرقية في 1975، فضلاً عن حرب فيتنام.

وظلّ كيسنجر حتى وفاته فاعلاً على الساحة السياسية الدولية ولم يثنه تقدّمه في السنّ عن السفر ولقاء العديد من قادة العالم، وكان آخرهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي التقاه في يوليو الفائت في الصين.

كان كيسنجر نشطًا بعد مرور مائة عام على عمره، حيث حضر اجتماعات في البيت الأبيض، ونشر كتابًا عن أساليب القيادة، وأدلى بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ حول التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية. وفي يوليو 2023، قام بزيارة مفاجئة إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ففي سبعينيات القرن العشرين، كان له يد في العديد من الأحداث العالمية التي غيرت حقبة العقد أثناء عمله كوزير للخارجية في عهد الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون. أدت جهود اللاجئ اليهودي الألماني المولد إلى الانفتاح الدبلوماسي للصين، ومحادثات تاريخية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي للحد من الأسلحة، وتوسيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، واتفاقيات باريس للسلام مع فيتنام الشمالية.

تضاءل عهد كيسنجر كمهندس رئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية مع استقالة نيكسون في عام 1974. ومع ذلك، استمر في كونه قوة دبلوماسية في عهد الرئيس جيرالد فورد وتقديم آراء قوية طوال بقية حياته.

وبينما أشاد الكثيرون بكيسنجر لتألقه وخبرته الواسعة، وصفه آخرون بأنه مجرم حرب لدعمه الديكتاتوريات المناهضة للشيوعية، وخاصة في أمريكا اللاتينية. وفي سنواته الأخيرة، كانت رحلاته مقيدة بجهود بذلتها دول أخرى لاعتقاله أو استجوابه بشأن السياسة الخارجية الأمريكية السابقة.

وكانت جائزة السلام التي حصل عليها عام 1973 ـ والتي مُنحت مناصفة مع لو دوك ثو من فيتنام الشمالية، والذي رفض الجائزة ـ واحدة من أكثر الجوائز إثارة للجدل على الإطلاق. استقال اثنان من أعضاء لجنة نوبل بسبب الاختيار وأثيرت أسئلة حول القصف السري الأمريكي لكمبوديا.

وصف فورد كيسنجر بأنه "وزير الخارجية الممتاز"، لكنه أشار أيضًا إلى توتره وثقته بنفسه، وهو ما كان من المرجح أن يطلق عليه النقاد جنون العظمة والأنانية. حتى فورد قال: "هنري في رأيه لم يرتكب أي خطأ".

قال فورد في مقابلة قبل وقت قصير من وفاته في عام 2006: "لقد كان أنحف من أي شخصية عامة عرفتها على الإطلاق".

بتعابيره الصارمة وصوته الخشن بلكنة ألمانية، لم يكن كيسنجر نجم موسيقى الروك، لكنه كان يتمتع بصورة رجل السيدات، الذي يرافق النجمات في واشنطن ونيويورك في أيام عزوبته. وقال إن السلطة هي المنشط الجنسي النهائي.

كان كيسنجر ثرثارًا فيما يتعلق بالسياسة، وكان متحفظًا في الأمور الشخصية، على الرغم من أنه أخبر أحد الصحفيين ذات مرة أنه يرى نفسه كبطل رعاة البقر، يركب وحده.

ولد هاينز ألفريد كيسنجر في فورث بألمانيا في 27 مايو 1923، وانتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته في عام 1938 قبل الحملة النازية لإبادة يهود أوروبا.

وبتحويل اسمه إلى هنري، أصبح كيسنجر مواطنًا أمريكيًا متجنسًا في عام 1943، وخدم في الجيش في أوروبا في الحرب العالمية الثانية، وذهب إلى جامعة هارفارد في منحة دراسية، وحصل على درجة الماجستير في عام 1952 والدكتوراه في عام 1954. وكان في جامعة هارفارد أعضاء هيئة التدريس لمدة 17 عاما القادمة.

خلال معظم تلك الفترة، عمل كيسنجر كمستشار للوكالات الحكومية، بما في ذلك عام 1967 عندما عمل كوسيط لوزارة الخارجية في فيتنام. لقد استخدم علاقاته مع إدارة الرئيس ليندون جونسون لنقل المعلومات حول مفاوضات السلام إلى معسكر نيكسون.

عندما أدى تعهد نيكسون بإنهاء حرب فيتنام إلى فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 1968، أحضر كيسنجر إلى البيت الأبيض كمستشار للأمن القومي.

لكن عملية "الفتنمة" - تحويل عبء الحرب من نصف مليون جندي أمريكي إلى الفيتناميين الجنوبيين - كانت طويلة ودموية، وتخللها القصف الأمريكي الضخم لفيتنام الشمالية، وتلغيم موانئ الشمال، والقصف الجوي. كمبوديا.

أعلن كيسنجر في عام 1972 أن "السلام في متناول اليد" في فيتنام، لكن اتفاقيات باريس للسلام التي تم التوصل إليها في يناير 1973 لم تكن أكثر من مجرد مقدمة لاستيلاء الشيوعيين النهائي على الجنوب بعد عامين.

وفي عام 1973، بالإضافة إلى دوره كمستشار للأمن القومي، تم تعيين كيسنجر وزيرًا للخارجية، مما منحه سلطة لا منازع فيها في الشؤون الخارجية.

دفع الصراع العربي الإسرائيلي المتصاعد كيسنجر إلى القيام بأول ما يسمى بمهمة "مكوكية"، وهي نوع من الدبلوماسية الشخصية للغاية عالية الضغط التي اشتهر بها.

وقد ساعد اثنان وثلاثون يومًا من الرحلات المكوكية بين القدس ودمشق كيسنجر على صياغة اتفاق طويل الأمد لفك الارتباط بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وفي محاولة لتقليص النفوذ السوفييتي، تواصل كيسنجر مع منافسه الشيوعي الرئيسي، الصين، وقام برحلتين إلى هناك، بما في ذلك رحلة سرية للقاء رئيس الوزراء تشو إن لاي. وكانت النتيجة قمة نيكسون التاريخية في بكين مع الرئيس ماو تسي تونغ وإضفاء الطابع الرسمي في نهاية المطاف على العلاقات بين البلدين.

اتفاق الأسلحة الاستراتيجية

إن فضيحة ووترغيت التي أجبرت نيكسون على الاستقالة بالكاد أثرت على كيسنجر، الذي لم يكن على صلة بالتستر واستمر في منصب وزير الخارجية عندما تولى فورد منصبه في صيف عام 1974. لكن فورد استبدله كمستشار للأمن القومي في محاولة لإخفاء هويته. سماع المزيد من الأصوات حول السياسة الخارجية.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، ذهب كيسنجر مع فورد إلى فلاديفوستوك في الاتحاد السوفييتي، حيث التقى الرئيس بالزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف.

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