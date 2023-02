انفجار غامض يهز ولاية مونتانا الأمريكية "فيديو"

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية لانفجار ضخم في سماء ولاية مونتانا الأمريكية، حصد ملايين المشاهدات .

وحدث الانفجار في سماء منطقة بيلينجز بولاية مونتانا الأمريكية، وذلك بعد أنباء تحليق منطاد صيني فوق سماء الولايات المتحدة وفق موقع "سبوتنك".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دوللي مور، التي صورت مقطع الفيديو المتداول إنها "شاهدت طائرة نفاثة تحلق بسرعة كبيرة ثم وقع انفجار بعد ذلك".

إلى ذلك، رد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على تكهنات بأن الحادث نجم عن تفجير المنطاد الصيني، حيث قالوا إن المنطاد الذي حلق فوق مونتانا لم ينفجر.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أعلنت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفق مع رأي الجيش بعدم إسقاط المنطاد الصيني بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد إذا سقط في مناطق مأهولة.

وقالت جان بيي: "لقد طلب من الجيش أن يقدم له خيارات، وأجاب رئيس البنتاغون لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكذلك قائد القيادة الشمالية، بالرفض لاتخاذ إجراءات بإسقاط المنطاد، بسبب الخطر على سلامة الناس على الأرض".

