أوروبا تستنفد خُمس مخزوناتها من الغاز

المصدر: القاهرة - محمد خالد

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا من تفاقم استنفاد المخزون بسبب الظروف الجوية بدءاً من الشهر الجاري وعلى مدار شهرين.

وذكرت، في بيانات أفصحت عنها لـ «البيان»، أنه «مع 1.148 تيراواط ساعة (سعة التخزين التشغيلية للاتحاد الأوروبي، والمقدرة بحوالي 102 مليار متر مكعب قبل بدء فصل الشتاء الجاري)، يسهم تخزين الغاز إلى حد كبير في تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي».

وأوضحت المنظمة أنه حتى يوم 23 يناير 2023، بلغت نسبة المخزونات لدى دول الاتحاد الأوروبي حوالي 77 %. وتعني هذه المعدلات أن الدول الأوروبية استهلكت حوالي خُمس مخزونها من الغاز، بعد أن بلغت النسبة ما يزيد على 95 % قبل بدء موسم الشتاء.

لكنّها أشارت إلى أن «هذا المعدل أعلى من النطاق التاريخي»، مشيرة إلى أن «هذا المستوى القياسي سيساعد خلال موسم حقن الغاز (الصيف المقبل)، حيث سنحتاج إلى إعادة ملء سعات تخزين أقل من السنوات السابقة».

وأوضحت المنظمة رداً على سؤال بشأن «المدة التي من المتوقع أن تغطيها تلك المخزونات الحالية من الغاز»، أنه «من الصعب تحديد رقم دقيق، لأن الظروف الجوية الرديئة المتوقعة في فبراير ومارس يمكن أن تزيد من استنفاد المخزون». لكن لا يزال الشتاء الأوروبي معتدل البرودة، ما يدعم خطط البلدان الأوروبية لخفض الطلب وترشيد الاستهلاك، الأمر الذي يعطي مؤشرات إيجابية نسبياً.

وضع خاص

وفي سياق متصل، شددت المنظمة خلال إفادتها لـ «البيان» على أن لكل بلد وضعه الخاص فيما يتعلق بحجم المخزون ومدى كفاية نسبة الاستهلاك المحلي. وتشير بيانات المنظمة في السياق نفسه إلى أن لاتفيا (الواقعة في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية) على سبيل المثال، يمكنها مع مستوى تخزين بنسبة 45 % أن تغطي 94 % من استهلاكها الوطني السنوي من الغاز. بينما على الجانب الآخر البرتغال مع مستوى تعبئة 98 % يمكنها تغطية 7 % فقط من الطلب الوطني.

وكان تقرير صادر عن مجموعة «وود ماكنزي» للاستشارات في مجال الطاقة، تحت عنوان (تقرير التوقعات قصيرة الأجل لأسواق الغاز والطاقة الأوروبية)، قد كشف عن أن القارة العجوز في طريقها لإنهاء هذا الشتاء بمستويات تخزين الغاز عند 38 %، وأنها قادرة على تحقيق هدف امتلاك مخزونات تصل إلى 90 % بحلول نوفمبر المقبل، من خلال موسم التخزين القادم.

ويشير التقرير نفسه إلى أنه من المتوقع أن يستورد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 164 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري.

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