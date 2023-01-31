22 مليوناً مهددون بالمجاعة في القرن الأفريقي

المصدر: كيلافو (إثيوبيا) - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تهدد المجاعة حوالي 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مروراً بالصومال، جراء جفاف غير مسبوق منذ نهاية العام 2020 ويُتوقع أن يستمر في الأشهر المقبلة.

وتضاعف عدد الأشخاص المهددين بالجوع في القرن الأفريقي تقريباً منذ بداية العام 2022، إذ كان يبلغ 13 مليون نسمة.

ويعاني 5,6 ملايين شخص حالياً من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» في الصومال، و12 مليوناً في إثيوبيا، و4,3 ملايين في كينيا، إذ يعيش سكان هذه المنطقة بشكل رئيسي من تربية المواشي والزراعة، وفقاً للأمم المتحدة.

واضطر أكثر من 1,7 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم بحثاً عن الماء والطعام، بحسب آخر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي نُشر في 23 يناير.

ويُعدّ القرن الأفريقي من أكثر المناطق تضرراً جراء تغيّر المناخ.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أنّ حوالي مليوني طفل في أنحاء القرن الأفريقي «يحتاجون إلى علاج عاجل من سوء التغذية الحاد، وهو أكثر أشكال الجوع فتكاً».

وقدّرت يونيسيف في سبتمبر أن 730 طفلاً على الأقل توفوا بين يناير ويوليو 2022 في مراكز للعلاج من سوء التغذية في الصومال.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز