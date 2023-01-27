تركيا.. مضيق الدردنيل بصدد استئناف النشاط بعد توقف قصير

المصدر: رويترز

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قالت وكالة تريبيكا للملاحة اليوم الجمعة إن من المنتظر استئناف حركة السفن في مضيق الدردنيل التركي بعد توقفها لفترة وجيزة بسبب عطل في محرك إحدى السفن.

وأضافت أن من المقرر استئناف حركة السفن المتجهة شمالا في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش والمتجهة جنوباً في الساعة 1545 بتوقيت غرينتش.

وتوقفت حركة السفن في كلا الاتجاهين الساعة 1335 بتوقيت غرينتش.

وكانت الوكالة قالت في وقت سابق إن السفينة التي تعطل محركها في طريقها إلى مخرج المضيق برفقة قاطرتين.

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