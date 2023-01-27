دبابات الغرب لأوكرانيا هل ترسم معالم «معركة الربيع»؟

المصدر: دبي - البيان - عواصم - وكالات

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حذرت روسيا، أمس، من أن تزويد الدول الغربية للجيش الأوكراني بدبابات قتالية متطورة يُعد تورطاً مباشراً في الحرب، وهو أمر نفته كل من الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تحدثتا عن الطبيعة الدفاعية لهذه الأسلحة التي من المتوقع أن تدخل الخدمة على جبهات القتال ضد القوات الروسية في الربيع المقبل.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين تعليقاً على وعود تزويد أوكرانيا بالدبابات الغربية: «دائماً ما تصدر بيانات عن العواصم الأوروبية وواشنطن بأن إرسال أنظمة الأسلحة المختلفة إلى أوكرانيا بما في ذلك الدبابات لا يشير بأي حال إلى تورط هذه الدول أو الحلف في الأعمال العدائية بأوكرانيا».

وأضاف: «نختلف مع هذا جملة وتفصيلاً. وفي موسكو، يُنظر إلى كل ما يفعله الحلف والعواصم التي ذكرتها على أنه تورط مباشر في الصراع». وهذا أول رد فعل للكرملين على إعلان الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى، أنهما ستسلحان أوكرانيا بعشرات الدبابات القتالية في حربها ضد روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن الدبابات لا تشكل «تهديداً هجومياً» لروسيا وإن هناك حاجة إليها لمساعدة الأوكرانيين على «تحسين قدرتهم على المناورة في الأراضي المفتوحة»، معلناً أن الولايات المتحدة ستقدم 31 دبابة أبرامز إلى كييف. ويشدّد مسؤولون غربيون على الطابع الدفاعي لهذه الدبابات لتهدئة غضب موسكو.

في السياق، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن لا فرنسا ولا أياً من شركائها في حالة حرب مع روسيا، رافضة التعليقات التي أدلت بها موسكو بعد القرار الغربي بإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا. وقالت الناطقة باسم الوزارة آن كلير لوجندر في مؤتمر صحافي:

«نرد بوضوح شديد، لسنا نحن ولا أياً من حلفائنا في حرب مع روسيا». وأضافت: إن «تسليم المعدات العسكرية في إطار ممارسة الدفاع المشروع.. لا يشكل انخراطاً في الحرب». وتابعت: «نستنكر هذه التعليقات الصادرة عن الكرملين».

معركة الربيع

ومن المتوقع أن تبدأ أولى الأسلحة الثقيلة الغربية بالوصول إلى أوكرانيا من مارس وحتى أبريل المقبلين، وهي نقطة تحول متوقعة في الحرب قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد الميداني.

وقال أليكس تشوك وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية: إن بلاده تأمل في وصول دبابات تشالنجر 2، التي ستمد كييف بها، إلى أوكرانيا في نهاية مارس المقبل. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية ستخضع خلال هذه الفترة لتدريبات مكثفة على كيفية تشغيل هذه المركبات وصيانتها.

وذكر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارته موقع تدريبات عسكرية، أن أول سرية من دبابات ليوبارد الألمانية من المتوقع أن تصل إلى أوكرانيا بحلول «نهاية مارس أو بداية أبريل».

كما توقعت الحكومة البولندية تسليم 14 دبابة قتالية من طراز «ليوبارد» ألمانية الصنع من مخزونها العسكري إلى أوكرانيا في غضون أسابيع. في السياق، ذكرت مصادر رفيعة المستوى، لشبكة «سي بي سي» الإخبارية الكندية، أن كندا تدرس تقديم أربع دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكنها لم تتخذ قراراً بعد.

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