سوناك في رسالة العام الجديد: مشكلات بريطانيا لن تختفي في 2023

المصدر: د ب ا

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حذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في رسالة وجهها بمناسبة العام الجديد من أن مشكلات المملكة المتحدة "لن تختفي" في عام 2023، وذلك بعد 12 شهرا "صعبة".

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني في رسالة للشعب بعد عام مضطرب في السياسة البريطانية بأن يتم إظهار "أفضل ما في بريطانيا" في الأشهر المقبلة مع استمرار البلاد في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

كما أشار سوناك إلى تتويج الملك جورج الثالث يوم 6 مايو، متوقعا أن يؤدي تتويج الملك إلى لم شمل الدولة.

ووصف سوناك العام الماضي بأنه "صعب" قائلا "بمجرد تعافينا من جائحة عالمية غير مسبوقة، شنت روسيا هجوما غير قانوني على أوكرانيا.

وأكد "لقد كان لهذا (الهجوم) تأثير اقتصادي عميق على العالم، والمملكة المتحدة ليست محصنة ضده".

وقال "الآن، أعرف أن العديد منكم شعروا بهذا التأثير في المنزل. لهذا السبب، اتخذت هذه الحكومة قرارات صعبة ولكن عادلة للسيطرة على الاقتراض والدين".

وأضاف "وبسبب هذه القرارات، تمكنا من مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا لمواجهة التكلفة المرتفعة لفواتير الطاقة".

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